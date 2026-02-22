प्रेमिका की शादी तय होने पर युवक का हाईवोल्टेड ड्रामा; हाईटेंशन पोल पर चढ़कर घंटों किया हंगामा
घंटों तक युवक टॉवर पर चढ़ा रहा. पुलिस ने समझा-बुझाकर नीचे उतरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 3:54 PM IST
मिर्जापुर: जनपद में प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो जाने से नाराज युवक गांव के पास बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा. लड़की को बुलाने के लिए अड़ गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घंटों के प्रयास के बाद युवक को बिजली के टावर से नीचे उतारा.
पुलिस ने युवक को नीचे उतारा: जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के बसही गांव के नेशनल हाईवे किनारे रविवार के सुबह उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जब एक युवक बिजली हाईटेंशन के टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा. युवक नीचे मौजूद लोगों से कह रहा था कि उसके प्रेमिका को बुलाया जाए, तभी नीचे उतरेंगे. इस दौरान जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने समझा-बुझाकर युवक को घंटों की मशक्कत के बाद सकुशल नीचे उतारा.
हाईटेंशन टावर पर सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ा: बताया जा रहा लालगंज थाना क्षेत्र के बसही गांव का रहने वाला युवक पवन एक युवती से प्रेम करता है. युवती के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दिया है. इसी से नाराज युवक हाईटेंशन के टावर पर सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ गया था.
मामले की जांच जारी: लालगंज सीओ अमर बहादुर ने बताया कि एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ा हुआ था. सूचना मिलने पर उसे जाकर सकुशल नीचे उतार लिया गया है. युवक का कहना है कि लड़की के घर वालों ने उसकी शादी दूसरे जगह तय कर दिया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
पति ने की पत्नी की हत्या: मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के रेवना स्थित पहाड़ी पर रविवार की सुबह एक झोपड़ी में महिला का खून से लतपथ शव मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बताया जा रहा है कि कटरा कोतवाली क्षेत्र के रेवना स्थित गांव की पहाड़ी पर मड़ई बनाकर पति कपूर चंद पिछले 10 वर्ष से पत्नी रीता विश्वकर्मा उर्फ चंदा को लेकर रहता था. कपूर चंद एबीसी कंपनी में सूत की धुलाई का कार्य करता है. शनिवार की देर रात पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद शराब के नशे में पति ने पत्नी के सिर पर प्रेशर कुकर से हमला कर हत्या कर दी.
अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या की है. पति को हिरासत में लिया गया है. पूरी घटना की जांच की जा रही है.
