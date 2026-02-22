ETV Bharat / state

प्रेमिका की शादी तय होने पर युवक का हाईवोल्टेड ड्रामा; हाईटेंशन पोल पर चढ़कर घंटों किया हंगामा

मिर्जापुर: जनपद में प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो जाने से नाराज युवक गांव के पास बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा. लड़की को बुलाने के लिए अड़ गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घंटों के प्रयास के बाद युवक को बिजली के टावर से नीचे उतारा.

पुलिस ने युवक को नीचे उतारा: जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के बसही गांव के नेशनल हाईवे किनारे रविवार के सुबह उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जब एक युवक बिजली हाईटेंशन के टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा. युवक नीचे मौजूद लोगों से कह रहा था कि उसके प्रेमिका को बुलाया जाए, तभी नीचे उतरेंगे. इस दौरान जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने समझा-बुझाकर युवक को घंटों की मशक्कत के बाद सकुशल नीचे उतारा.

हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)

हाईटेंशन टावर पर सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ा: बताया जा रहा लालगंज थाना क्षेत्र के बसही गांव का रहने वाला युवक पवन एक युवती से प्रेम करता है. युवती के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दिया है. इसी से नाराज युवक हाईटेंशन के टावर पर सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ गया था.



मामले की जांच जारी: लालगंज सीओ अमर बहादुर ने बताया कि एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ा हुआ था. सूचना मिलने पर उसे जाकर सकुशल नीचे उतार लिया गया है. युवक का कहना है कि लड़की के घर वालों ने उसकी शादी दूसरे जगह तय कर दिया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.