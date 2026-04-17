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आगरा के होटल में प्रेमिका ने प्रेमी को मार डाला; झगड़े के बाद हथौड़े से सिर फोड़ा, धारदार हथियार से हमला

होटल से सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो शव के पास बैठी मिली महिला.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 4:47 PM IST

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आगरा: आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र के इटौरा स्थित एक होटल में प्रेमिका ने हथौड़े से प्रेमी की हत्या कर दी. हथौड़े से ताबड़तोड़ प्रहार कर सिर फोड़ दिया. इसके साथ ही धारदार हथियार से भी हमला किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका को कमरे में लाश के पास ही बैठा पाया, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया है. हत्या की सूचना पर डीसीपी आदित्य सिंह भई मौके पर पहुंच गए. डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि होटल में युवक और महिला एक साथ आए थे. अब तक छानबीन में यह सामने आया कि दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ. जिसमें महिला ने उसकी हत्या कर दी. मौके से हिरासत में ली गई महिला से पूछताछ में यह कबूला है. महिला के बारे में अभी छानबीन की जा रही है.

डीसीपी आदित्य सिंह (Photo Credit; Agra Police)

बता दें कि मामला शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे का है. आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे स्थित गांव इटौरा में होटल में खिल्लो पुत्र होरीलाल (36) निवासी शिवपुरी, फतेहपुर सीकरी के साथ एक महिला ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे चेक-इन किया. दोनों साथ में ही होटल के कमरे में गए. होटल से सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो महिला खिल्लो की लाश के पास बैठी मिली. होटल के कर्मचारी ने हत्या की सूचना डायल 112 पर दी थी.

डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि ताजपथ होटल से पुलिस को सूचना मिली कि प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी है. हत्या की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी. पुलिस को होटल के कमरे में एक महिला मिली, जो लाश के पास ही बैठी थी. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. पूछताछ की तो महिला ने कबूला है कि धारदार हथियार और हथौड़े से प्रहार करके खिल्लो की मामूली विवाद में हत्या की है. उससे पूछताछ की जा रही है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन किए हैं. सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर आ गए. उन्होंने महिला पर हत्या का आरोप लगाया है.

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