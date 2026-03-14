ETV Bharat / state

शादी का वादा कर प्रेमिका की शादी तुड़वाई, फिर कर दिया इंकार, दुखी होकर लड़की ने दे दी जान

धार के अर्जुन कॉलोनी का मामला, इंस्टाग्राम की दोस्ती का दर्दनाक अंत, युवती ने सुसाइड नोट में युवक पर लगाए गंभीर आरोप.

GIRLFRIEND KILLED HERSELF DHAR
धार में युवती ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट :- राकेश श्रीवास

धार: धार शहर के अर्जुन कॉलोनी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई. जहां 24 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान शारदा के रूप में हुई है, जो पाटीदार चौराहे के पास स्थित एक निजी लैब में काम करती थी. जानकारी के अनुसार शारदा घर पर अपने भाई के बच्चों के साथ खेल रही थी. कुछ देर बाद बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उसकी भाभी कमरे में पहुंची, जहां शारदा फंदे पर लटकी हुई मिली. परिजनों और पड़ोसियों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस को घटनास्थल से मिला कई पन्नों का एक सुसाइड नोट, जिसमें युवती ने एक युवक पर लगाए हैं गंभीर आरोप

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस को घटनास्थल से कई पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवती ने अपनी मानसिक पीड़ा का जिक्र करते हुए एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सुसाइड नोट के अनुसार युवती की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए धार निवासी महेश प्रजापत नाम के युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया. बताया गया है कि करीब चार वर्षों तक दोनों के बीच संबंध रहे और इस दौरान युवक ने युवती से शादी करने का भरोसा भी दिलाया था.

सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि कुछ समय बाद जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया. लड़की के परिजनों ने उसके लिए अन्य जगह रिश्ता देखना शुरू किया और जब युवती ने दूसरी जगह रिश्ता स्वीकार कर लिया तो युवक ने रिश्ता तोड़ने के लिए कहा और दो-तीन साल बाद शादी करने का वादा किया. युवक के भरोसे पर युवती ने अपना तय हुआ रिश्ता भी तोड़ दिया, लेकिन बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया. इससे युवती मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी.

आत्महत्या से पहले युवती ने फंदे के साथ अपनी एक तस्वीर खींचकर युवक को भेजी

बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले युवती ने फांसी के फंदे के साथ अपनी एक तस्वीर खींचकर युवक को भेजी थी. युवती के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट और सुसाइड नोट में लिखी बातें लगभग एक जैसी पाई गई हैं. चैट में दोनों के फोटो और वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिए जब्त कर लिया है.
कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके से मिले सुसाइड नोट, मोबाइल चैटिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

TAGGED:

DHAR CRIME NEWS
BETRAYAL IN LOVE GIRL KILL HERSELF
VIJAY DAWAR ASP DHAR
GIRL KILL HERSELF BETRAYAL IN LOVE
GIRLFRIEND KILLED HERSELF DHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.