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6 साल के अफेयर के बाद किसी और से निकाह करने जा रहा था प्रेमी, बारात निकलने से पहले थाने पहुंची प्रेमिका

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में निकाह का वादा करने वाला प्रेमी जब किसी दूसरी युवती से निकाह की तैयारी में था, ऐन वक्त में प्रेमिका ने मोर्चा खोल दिया. प्रेमी की बारात निकलने से ठीक पहले युवती पुलिस चौकी जा पहुंची और तहरीर देकर न्याय व कार्रवाई की गुहार लगाई. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बता दें लक्सर कोतवाली के अंतर्गत सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है. युवती के मुताबिक भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र के गांव निवासी युवक के साथ साल 2020 से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच करीब छह साल से प्रेम संबंध थे, युवती का आरोप है कि युवक ने उससे निकाह करने का वादा किया था. इसी भरोसे पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.