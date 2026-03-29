लिव-इन पार्टनर ने किया शादी से इंकार, प्रेमिका ने की आत्महत्या; परिजनों ने दर्ज कराया केस
एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मृतका की पहचान सुप्रिया (22) पुत्री कमलेश कुमार, निवासी हरचंदपुर के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:21 AM IST
रायबरेली: 1 साल से लिव-इन पार्टनर के साथ रहने वाली युवती ने आत्महत्या कर ली है. आरोप है कि लिव-इन पार्टनर प्रेमी ने शादी से इंकार कर दिया था. इससे आहत होकर प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना थाना हरचंदपुर क्षेत्र के हरचंदपुर कस्बे की है.
एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मृतका की पहचान सुप्रिया (22) पुत्री कमलेश कुमार, निवासी हरचंदपुर के रूप में हुई है. यह घटना 28 मार्च की है. समझौता वार्ता के दौरान जब युवक थाने नहीं आया तो युवती ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया.
युवती की बड़ी बहन स्नेह ने बताया कि अनुज ने उसकी छोटी बहन से शादी करने का वादा किया था. थाने में सुलह समझौता हुआ कि वह उसकी बहन से शादी करेगा, लेकिन उसे भगा दिया गया.
युवक के भाई और मां ने यहां थाने में लिख कर दिया था कि वह शादी के लिए तैयार है. बाद में वह पलट गए. अनुज का फोन आया था कि तुम चाहे जान दे दो, वह शादी नही करेगा.
इसके बाद उसकी बहन ने न जाने क्या किया उसकी हालत खराब हो गई. इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन उसको जान नही बचाई जा सकी. डॉक्टर ने कहा कि युवती ने कोई जहरीली चीज खाई थी.
एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि थाना क्षेत्र हरचंदपुर में 22 साल की युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. इस मामले में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है.
इसी क्रम में युवती के पिता कमलेश ने तहरीर दी है. इसमें कहा गया है कि अनुज सोनी से उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग था. एक साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे.
अनुज सोनी उनकी बेटी से विवाह नहीं करना चाह रहा था, लेकिन युवती विवाह करना चाह रही थी. इसके कारण 28 मार्च को उनकी बेटी ने जहरीला पदार्थ खा लिया. यह आत्महत्या उसने अपने घर में की है.
अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी युवक अनुज सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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