गोरखपुर: बॉयफ्रेंड से शादी की जिद में 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी प्रेमिका
दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस युवती को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 8:56 PM IST
गोरखपुर: प्रेम प्रसंग में जान देने और शादी के लिए पानी टंकी से लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ने जैसी घटनाओं की बाढ़ आई हुई है, बुधवार को जिले के गीडा थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव में एक 22 वर्षीय युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद में 100 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ गई और चिल्ला चिल्लाकर एक ही मांग करती रही कि “मेरी, मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करवाओ, नहीं तो कूद जाऊंगी,”
ग्रामिणों ने जब लड़की को देखा और नीचे उतरने को कहा, तो उसने कूदने की धमकी दे दी. यह सुनते ही सबके होश उड़ गए, कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जुट गई. कई लोग इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई, पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को हटाने और माहौल शांत करने का प्रयास किया, साथ ही वीडियो बना रहे लोगों के मोबाइल से फुटेज डिलीट कराकर उन्हें वापस कर दिया, ताकि घटना और न फैले.
पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही, उसका कहना था कि उसका खजनी क्षेत्र के एक युवक के साथ पिछले दो साल से प्रेम संबंध है, लेकिन घरवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है.
इसी बात से नाराज, उसने यह खतरनाक कदम उठाया है. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आखिरकार युवती को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल हो गई, नीचे उतरने के बाद, पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उसके परिजनों को बुलाया गया, फिलहाल महिला पुलिस द्वारा युवती की काउंसलिंग की जा रही है और पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है.
इस मामले में सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने कहा कि समय रहते पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, जैसे जानकारी मिली तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने लड़की को नीचे उतारने में सफलता पाई. काउंसलिंग चल रही है और निर्णय दोनों परिवारों के बीच का है उन्हें क्या करना है.
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