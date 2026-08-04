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''पापा मैं पढ़ना चाहती हूं''...100 फीसदी दिव्यांग टॉपर शीतला विश्वकर्मा, कमजोरी को बनाया ताकत, IAS बनना है सपना

शीतला को रोजाना तैयार करने से लेकर स्कूल ले जाने तक का सफर उसकी मां शुरु करती है.आधे रास्ते में जब शीतला की स्कूल की सहेलियां उसे देखती हैं तो मां के हाथों से व्हीलचेयर लेकर उसे स्कूल तक लेकर आती हैं.स्कूल की दूरी शीतला के घर के करीब ढाई किलोमीटर है.ये पूरी दूरी व्हील चेयर से ही तय की जाती है. शीतला मौजूदा समय में देवनगर स्थित हाई स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा हैं. शीतला एक पैर से ही राइटिंग,ड्राइंग,नृत्य और मोबाइल से नोट्स निकालने का काम कर लेती हैं. अपनी पढ़ाई के आगे शीतला ने अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया.अपनी हिम्मत के दम पर शीतला ने 10वीं बोर्ड एग्जाम में 600 में से 557 अंक लाकर 92 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किया. कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में शीतला ने विद्यालय में टाप करने के साथ ही जिले की टॉप टेन सूची में जगह बनाई है. मौजूदा समय में शीतला स्कूल में बायो सब्जेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई कर रही हैं.

शीतला का भविष्य क्या होगा और उसे कैसे बनाना है.इसे तय करने में शीतला के माता पिता का बड़ा योगदान हैं. शीतला के पिता के मुताबिक शीतला के जन्म के समय ही पता चल गया था कि वो दिव्यांग हैं लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. किसी सामान्य बच्चे की ही तरह उन्होंने शीतला का लालन पालन किया.शीतला को उतना ही वात्सल्य मिला जितना घर के दूसरे बच्चों को.यही वजह रही कि जब शीतला ने पढ़ने की इच्छा जताई तो उन्होंने पिता ने उसे पैरों से ही पेंसिल पकड़ना सिखाया.शीतला ने भी अपनी इच्छाशक्ति के बूते पैरों से पेंसिल पकड़ी और वो कर दिखाया जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता.

सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड में एक गांव कल्याणपुर है. इस गांव में विश्वकर्मा परिवार रहता है. इस परिवार में 4 बच्चे हैं,इनमें तीन बच्चे तो शारीरिक रुप से सामान्य हैं,लेकिन एक बिटिया जन्मजात दिव्यांग हैं. इस बच्ची का नाम शीतला है.जिसका जन्म बिना हाथों और एक पैर के हुआ. जिस रुप में ये बच्ची विश्वकर्मा परिवार के सामने आई उसी दिन से परिवार को इसकी परवरिश और भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी.क्योंकि जब तक बच्ची छोटी थी तब तक तो ठीक था,लेकिन बढ़ती उम्र के साथ बच्ची के सामने रोजाना नई चुनौतियां आई.फिर भी शीतला ने उन चुनौतियों के आगे घुटने टेकने बजाय उनका सामना करना बेहतर समझा.

सूरजपुर : पापा मेरा एडमिशन करा दो,मैं पढ़ना चाहती हूं..अमूमन ये शब्द हर मां बाप अपने बच्चों के मुंह से सुनता हैं.लेकिन ये शब्द जिस बच्ची ने कहे उसके लिए पढ़ना उतना आसान नहीं था.आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्कूल जाने में क्या परेशानी आ सकती है.लेकिन जिस बच्ची ने अपने पिता से ये बातें कहीं,वो आम बच्चों की तरह नहीं है.कुदरत ने इस बच्ची को जिस रुप में धरती पर भेजा वो आज उसी रुप को स्वीकारते हुए अपने आज से कल को बदलने की तैयारियों में जुटी है.आईए जानते हैं इस बच्ची की कहानी क्या है.

एक पैर से करती है शीतला पूरे काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुबह उसे तैयार करना हो या फिर खाना खिलाना मैं सारा काम करती हूं.शीतला को पढ़ाई करना अच्छा लगता है,हम चाहते हैं कि वो आगे चलकर आईएएस अफसर बन जाए- शीतला की मां

पिता ने शीतला को लिखना सीखाया

पिता से मिली पहली सीख से शीतला छह महीने में ही पढ़ने लिखने लगी.शीतला जब स्कूल गई और वहां पर पढ़ाई की तो परिवार के लिए इससे ज्यादा खुशी का पल नही था. शीतला के पिता हीरालाल आज भी उस पल को याद करके नम आंखों से कहते हैं कि अपनी फूल सी बच्ची की ऐसी हालत देखकर उन्हें काफी दुख होता है.लेकिन जब वो शीतला के हौसलों को देखते हैं तो खुद पर गर्व महसूस करते हैं.हीरालाल के मुताबिक उन्होंने अपना जीवन शीतला को संघर्षों को कम करने में लगाया है.यदि वो आगे चलकर अफसर बने या किसी सरकारी स्कूल की टीचर वो काफी खुश होंगे.इससे गांव का ही भला होगा.

शीतला की चाह कलेक्टर बनने की है. मुझे उम्मीद है कि उनकी बेटी एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी.शीतला की पढ़ाई में हम सब मिलकर मदद करते हैं.मां की भी यही इच्छा है कि उनकी बेटी अफसर बने- हीरालाल, शीतला के पिता

पढ़ाई छोड़ना नहीं है पसंद

शीतला का कहना है कि अब तक का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है. फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा है.किसी प्रकार की कोई चुनौती उसके जीवन में नहीं है. शीतला का एक ही सपना है कि वह पढ़-लिखकर आईएएस बन समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की अलख जगा सके. यदि किसी कारणवश किसी दिन शीतला स्कूल नहीं जा पाती तो उदास हो जाती है और रोने लगती है. क्योंकि उसे पढ़ाई छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं.

मैंने जब लिखना सीखा तो पिता से कहा कि पापा मेरा एडमिशन स्कूल में करा दीजिए.स्कूल गई तो वहां पर पढ़ाई की.मुझे पढ़ना अच्छा लगता है,किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती.मैं दूसरे दिव्यांग बच्चों को ये कहना चाहती हूं कि भगवान ने जैसे भेजा है हम उसे बदल नहीं सकते,लेकिन यदि हम हिम्मत कर ले सब कुछ मुमकिन हो सकता है- शीतला विश्वकर्मा, दिव्यांग छात्रा

'जिला प्रशासन हर संभव करेगा मदद'

शीतला का जज्बा देखने के बाद सूरजपुर जिले का हर बाशिंदा गौरवान्वित महसूस करता है.वहीं जिला प्रशासन भी शीतला की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार खड़ा है. कलेक्टर के मुताबिक शीतला उनके जिले की बच्ची है.वो सिर्फ सूरजपुर की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए प्रेरणास्त्रोत है.एक दिव्यांग छात्रा होने के बाद भी उसने ये साबित किया है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो तो शारीरिक बाधा उसमें अड़चन नहीं होती है.

जिला प्रशासन बच्ची का असेसमेंट करेगा.उसमें जो भी सरकारी योजनाएं होंगी और सरकारी मदद होगी वो बच्ची को उपलब्ध कराया जाएगा. हमारी ये कोशिश रहेगी कि बच्ची किसी भी शारीरिक और आर्थिक समस्या के कारण पढ़ाई ना छोड़े- रीना जमील,कलेक्टर

शीतला की पढ़ाई को लेकर जिला मिशन समन्वयक मनोज साहू कहते हैं कि शीतला अद्भुत बालिका है. दिव्यांग होने के बाद भी उसके अंदर पढ़ाई ललक देखते ही बनती है.

शीतला दिव्यांग होने के बाद भी पढ़ाई के साथ-साथ दूसरी विधाओं में निपुण है. प्रशासन शीतला की हर संभव मदद कर रहा है. प्रशासन की मंशा है कि शीतला की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए- मनोज साहू ,जिला समन्वयक समग्र शिक्षा मिशन, सूरजपुर

शिक्षा की अलख किसी के भी अंधेरे में उजियारा ला सकती है.शीतला विश्वकर्मा उन लोगों में से हैं जिनके लिए जीवन में शिकायत नहीं बल्कि अवसर बनाना मायने रखता है. शीतला चाहती तो वो भी अन्य दिव्यांग बच्चों की तरह खुद की स्थिति के लिए कुदरत को जिम्मेदार मानती.लेकिन इसके विपरित शीतला ने अपनी इच्छा शक्ति के आगे अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाया. आज उसी ताकत के बूते शीतला ने जिला में टॉप मुकाम हासिल किया है.साथ ही साथ अब अपने अगले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है.



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