राशन लेने गई 3 दिनों से लापता 7 साल की मासूम का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इतंजार है. पीएम रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि हत्या कैसे और कब हुई. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 10:05 PM IST
कोरबा: घर से राशन लेने के लिए बाहर निकली 7 साल की लड़की अचानक से लापता हो गई. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की. गुमशुदगी के तीन बाद मासूम का शव एक पोल्ट्री फॉर्म के पीछे से बरामद किया है. शव संदिग्ध और आपत्तिजनक हालत में मिली है. सीएसपी ने कहा कि शव को देकर ये लगता है लड़की का मर्डर किया गया है. सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी.
लापता बच्ची का तीन दिन बाद मिला शव
पीड़ित पिता ने बताया कि वो मूल रुप से सक्ती जिले के रहने वाले हैं और करीब 4 महीने पूर्व ही वो यहां काम की तलाश में आए थे. पिछले चार महीनों से वो पोल्ट्री फॉर्म में काम कर परिवार का पेट पाल रहे थे. पीड़ित पिता ने बताया कि 19 अक्टूबर के दिन बच्ची घर से बाहर सामान लेने के लिए निकली. काफी देर हो जाने के बाद भी जब लड़की अपने घर नहीं पहुंची, तब परिवार के लोग उसे आस-पास परिचितों के घर खोजने के लिए निकले. बच्ची जब उनको नहीं मिली तो उनको किसी अनहोनी की आशंका हुई. जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
घर से सामान लाने के लिए निकली थी बच्ची
लापता बच्ची की तलाश के लिए पुलिस और स्थानीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे. इसी बीच, गुरुवार को बच्ची का शव उसी पोल्ट्री फार्म के पीछे संदिग्ध हालत में बरामद हुआ जहां उसका परिवार रहता है. शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. जिस स्थान पर शव बरामद हुआ है, वह जंगल झाड़ियां से घिरा हुआ एक दुर्गम क्षेत्र है. जहां सामान्यतौर पर किसी का आना-जाना नहीं होता, बच्ची का शव अर्धनग्न अवस्था में पाए जाने की बात कही जा रही है, शव से दुर्गंध भी आ रही थी. जिससे प्रथम दृष्टया इस बात की संभावना है कि बच्ची की मौत 19 अक्टूबर को गुमशुदा होने वाले दिन ही हो चुकी होगी.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक टीम विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहराई से जांच कर रही है. बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में और कैसे हुई, इसे लेकर लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के असली कारणों और अन्य गंभीर पहलुओं का खुलासा विस्तृत जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक रूप से सामने आ सकेगा. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है.
गलत दिशा में जांच तत्काल नहीं दिखाई गंभीरता
अब तक की जानकारी के अनुसार लापता बच्ची के पिता कोरबा में रहकर बच्ची का भरण पोषण कर रहे थे. जबकि बच्ची की मां ने दूसरी शादी कर ली है. लापता बच्ची के माता-पिता पहले सक्ती और रायगढ़ के आसपास निवास करते थे, जिनकी एक और बड़ी बेटी भी है. यह जानकारी भी सामने आई है कि बच्ची की मां रायगढ़ से मजदूरी करने अपने वर्तमान पति के साथ पंजाब चली गई है. लापता होने के पहले 7 साल बच्ची पड़ोसियों के घर मोबाइल फोन में कुछ वीडियो देख रही थी. मोबाइल फोन की हिस्ट्री से पता चला कि ज्यादातार वीडियो मां के जिक्र वाले हैं. पुलिस की टीम बच्ची की तलाश में उसकी मां के लोकेशन को ट्रेस कर उसी दिशा में रवाना हुई है. लोगों में यह भी चर्चा है कि बच्ची जिस दिन गुमशुदा हुई, उसी दिन गंभीरता से उसकी तलाश शुरू नहीं की गई.
रजगामार आने वाला एक युवक संदेह के दायरे में
एक जानकारी यह भी सामने आई है कि जिस स्थान पर बच्ची अपने पिता के साथ निवास करती थी, वहां बालको क्षेत्र के एक युवक का नियमित तौर पर आना-जाना लगा रहता था. बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और इसी स्थान से जूता और कुछ कपड़े मिलने की भी जानकारी सामने आई है, इस आधार में पुलिस ने कथित तौर पर एक संदेही युवक की पहचान की है. जिसकी तलाश की जा रही है, हालांकि अधिकृत तौर पर पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं कहा है. कुछ संदेहियों पर शक होने की बात जरूर सामने आई है.
बच्ची घर से सामान लेने के लिए बाहर निकली थी और वो घर नहीं पहुंची. परिजनों की शिकायत के बाद हमने उसकी जांच पड़ताल की है. शव देखने के बाद ये पता चल रहा है कि लड़की का मर्डर किया गया है. जांच शुरूआती दौर में है लिहाजा अभी हम बहुत शेयर नहीं कर सकते हैं. पीएम रिपोर्ट से स्थिति साफ हो पााएगी: प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसपी कोरबा
प्रथम दृष्टया हत्या, पोस्टमार्टम का इंतजार
इस विषय में सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि रजगामार चौकी के अंतर्गत एक बच्ची, जो घर से सामान लाने निकली हुई थी. वह घर नहीं पहुंची थी, जिसपर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला कायम किया था. लगातार उसकी तलाश की जा रही थी. इसी दौरान सर्चिंग टीम को दुर्गंध आई और पता चला की लड़की की लाश मिली है. फोरेंसिक की टीम मौके पर है, मौका मुआयना किया जा रहा है. पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. शव को देखने से प्रथम दृष्टया हत्या यही लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है. पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है. कई बातें अभी कंफर्म नहीं की जा सकती है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे.