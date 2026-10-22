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राशन लेने गई 3 दिनों से लापता 7 साल की मासूम का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

तीन दिन बाद मिली डेड बॉडी ( ETV Bharat )

कोरबा: घर से राशन लेने के लिए बाहर निकली 7 साल की लड़की अचानक से लापता हो गई. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की. गुमशुदगी के तीन बाद मासूम का शव एक पोल्ट्री फॉर्म के पीछे से बरामद किया है. शव संदिग्ध और आपत्तिजनक हालत में मिली है. सीएसपी ने कहा कि शव को देकर ये लगता है लड़की का मर्डर किया गया है. सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी.

लापता बच्ची का तीन दिन बाद मिला शव पीड़ित पिता ने बताया कि वो मूल रुप से सक्ती जिले के रहने वाले हैं और करीब 4 महीने पूर्व ही वो यहां काम की तलाश में आए थे. पिछले चार महीनों से वो पोल्ट्री फॉर्म में काम कर परिवार का पेट पाल रहे थे. पीड़ित पिता ने बताया कि 19 अक्टूबर के दिन बच्ची घर से बाहर सामान लेने के लिए निकली. काफी देर हो जाने के बाद भी जब लड़की अपने घर नहीं पहुंची, तब परिवार के लोग उसे आस-पास परिचितों के घर खोजने के लिए निकले. बच्ची जब उनको नहीं मिली तो उनको किसी अनहोनी की आशंका हुई. जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.