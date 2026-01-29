ETV Bharat / state

लखनऊ में युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप, ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपये वसूले

पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश.

लखनऊ में रेप. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 7:57 PM IST

लखनऊ: मड़ियांव इलाके में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया. शादी तय होने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख वसूले गए. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके फरार साथियों की तलाश में दबिश दे रही है.

​पीड़िता ने पुलिस को बताया कि, मुख्य आरोपी संत शरण मौर्या उर्फ सोनू माती और उसके साथियों ने उसे एक परिचित के घर ले जाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी. ड्रिंक पीते ही वह बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घिनौनी करतूत का अश्लील वीडियो बना लिया. ​

आरोपी पिछले काफी समय से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था. जब पीड़िता की शादी तय हुई तो आरोपी ने शादी तुड़वाने की धमकी देकर उससे 2 लाख नगद ऐंठ लिए. इसके बावजूद आरोपी और उसका भांजा प्रिंस मौर्या पीड़िता के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करते रहे.

​मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानन्द मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर संत शरण मौर्या, ड्राइवर शाबान अंसारी और भांजे प्रिंस मौर्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने केशवनगर मोड़ पुरनिया ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर मुख्य आरोपी संत शरण मौर्या को गिरफ्तार कर लिया. ​फरार चल रहे आरोपी शाबान अंसारी और प्रिंस मौर्या की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं. ​मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.​पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

