लखनऊ में युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप, ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपये वसूले

लखनऊ: मड़ियांव इलाके में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया. शादी तय होने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख वसूले गए. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके फरार साथियों की तलाश में दबिश दे रही है.

​पीड़िता ने पुलिस को बताया कि, मुख्य आरोपी संत शरण मौर्या उर्फ सोनू माती और उसके साथियों ने उसे एक परिचित के घर ले जाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी. ड्रिंक पीते ही वह बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घिनौनी करतूत का अश्लील वीडियो बना लिया. ​

आरोपी पिछले काफी समय से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था. जब पीड़िता की शादी तय हुई तो आरोपी ने शादी तुड़वाने की धमकी देकर उससे 2 लाख नगद ऐंठ लिए. इसके बावजूद आरोपी और उसका भांजा प्रिंस मौर्या पीड़िता के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करते रहे.