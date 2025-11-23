लखनऊ में पिता के दोस्त ने नशे में 5 साल की बच्ची से किया रेप, गिरफ्तार
इंदिरानगर थाना क्षेत्र का मामला, आरोपी टॉफी खिलाने के बहाने सूनसान जगह ले गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 1:22 PM IST
लखनऊ: इंदिरानगर थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके पिता के दोस्त ने दुष्कर्म किया है. दरिंदे ने पहले बच्ची के पिता के साथ शराब पी फिर टॉफी खिलाने का झांसा देकर बच्ची को सूनसान जगह ले गया. इसके बाद उसने बच्ची से रेप किया. पीड़ित बच्ची लहूलुहान हालत में घर पहुंची. इसके बाद मां उसे थाने लेकर पहुंची. पुलिस ने तुरंत बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है.
शराब पीने के बाद किया रेप: पुलिस के अनुसार, आरोपी सुनील गुरुवार रात करीब 8 बजे दोस्त के घर गया था. दोनों ने साथ में शराब पी. शराब पीने के बाद आरोपी सुनील ने दोस्त की बच्ची को टॉफी दिलाने की बात कही और अपने साथ ले गया. घर से कुछ दूर सुनसान जगह पर उसने बच्ची से रेप किया. इसके बाद वह फरार हो गया. बच्ची रोते हुए और खून से लथपथ हालत में घर पहुंची. उसकी हालत देखकर मां-बाप सन्न रह गए. बच्ची ने दर्द से तड़पते हुए पूरी घटना बताई. इसके बाद मां-बाप उसे लेकर इंदिरानगर थाने पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया. आरोपी सुनील और बच्ची का पिता दोनों ही शटरिंग का काम करते हैं. दोनों परिवार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं.
आरोपी गिरफ्तार: इंस्पेक्टर इंदिरानगर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि मां की शिकायत पर आरोपी सुनील के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया. शिकायत दर्ज होने के 7 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया. विधिक कार्रवाई की जा रही है.