देहरादून में बर्थडे पार्टी विवाद में युवती का फूटा था सिर, पुलिस की हिरासत में तीन युवक

देहरादून: चंद्रबनी चौक पर युवती से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. युवती अपने दोस्तों के साथ कैफे में बर्थडे पार्टी मनाने आई थी. जहां कैफे में 2 अन्य पक्षों के बीच हुए हुए विवाद में बीच बचाव करने पर गलती से करछी युवती के सिर पर लग गई थी. जिसमें वो चोटिल हो गई थी. इस मामले में युवती के भाई ने तहरीर दी थी. जिस पर अब पुलिस ने तीन युवकों को पकड़ा है.

युवती के सिर पर लगी थी चोट: बता दें कि बीती 4 फरवरी की रात पटेलनगर कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि चंद्रबनी चौक के पास एक कैफे में दो पक्षों में झगड़ा हो गया है. सूचना पर पटेलनगर से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि कैफे के बाहर दो पक्षों में हुए झगड़े में एक युवती माही जेटली निवासी गांधीग्राम (देहरादून) के सिर पर चोट लग गई थी.

जिसके बाद उसके साथी उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं. जहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर 8 से 9 टांगे लगाए. उधर, युवती के भाई ने तीन युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर तीन युवक हिमांशु, सूरज राणा और पंकज रावत के खिलाफ कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज किया गया.