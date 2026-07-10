बारात लौटाने वाली युवती पहले हुई गुमशुदा, फिर लाल जोड़े में मिली शादीशुदा, जानिए पूरा माजरा
जांजगीर चांपा के कोसमंदा गांव में बारात लौटाने वाली दुल्हन ने आखिरकार उसी लड़के से शादी की जिसे उसने वापस भेजा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 11:34 AM IST
जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा के कोसमंदा गांव में नशेड़ी दुल्हे की बारात वापस लौटाने वाली युवती मुस्कान ने आखिरकार उसी लड़के से गुपचुप तरीके से शादी कर ली. इस बात की भनक ना तो मुस्कान के परिजनों को लगी और ना ही पुलिस को. आपको बता दें कि मुस्कान वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले दूल्हे को बारात समेत वापस लौटाया था. मुस्कान ने उस वक्त कहा था कि जो व्यक्ति खुद अपने पांव में खड़ा नहीं हो पा रहा है वो भला उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा,लेकिन अब उसी युवक से शादी करके मुस्कान ने सभी को चौंका दिया है.
शादी से पहले गुमशुदा हुई थी मुस्कान
आपको बता दें कि मुस्कान के साहसिक फैसले के कारण उसे महिला परामर्श केंद्र में काउंसलर के तौर पर नियुक्त किया गया था. मुस्कान के फैसले का पुलिस समेत समाज के जनप्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया था, लेकिन अब मुस्कान ने शादी करके लोगों को अचंभित कर दिया है.परिवार की माने तो मुस्कान काउंसलर के पद पर नियुक्त होने के बाद अपने काम पर बुधवार के दिन गई थी.लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी.शाम को वापस नहीं लौटने पर परिवार ने मुस्कान के नंबर पर फोन लगाया,लेकिन उसका नंबर बंद मिला.फिर इसकी सूचना थाने तक पहुंची.मुस्कान के गायब होने की जानकारी एसपी तक पहुंची और उन्होंने टीम गठित तक खोजबीन चालू की.
खोखरा गांव में मिली मुस्कान
एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने चांपा थाना प्रभारी के साथ साइबर सेल और सीएसपी जांजगीर को जांच का जिम्मा सौंपा. पुलिस ने मुस्कान के परिजन, मित्र और अन्य स्थानों की तलाश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद सीएसपी योगिता खापर्डे ने खोखरा गांव पहुंच कर पूछताछ की और उस युवक के घर पहुंची जिसकी बारात मुस्कान ने वापस कराई थीं. योगिता खापर्डे ने बताया कि जब संत राम के घर पहुंच कर लाल रंग की साड़ी मे दुल्हन की तरह सिंदूर लगाई महिला को देखा और चौंक गई,क्योंकि वह महिला ही मुस्कान थीं. मुस्कान को सही सलामत पाकर पुलिस अधीक्षक और परिजनों को सूचना दी गई और शादी के विषय में जानकारी ली गई.
मुस्कान और संतराम ने पुलिस को बताया कि 23 जून को जब बारात कोसमंदा गांव पहुंचा तो किसी ने साजिश कर उसे कोल्ड ड्रिंक मे शराब मिलाकर पिलाया था. जिसके कारण माहौल खराब हुआ और मुस्कान ने शादी करने से इंकार कर दिया. शादी से इंकार करने के कुछ दिन बाद संत राम और मुस्कान फिर से बात करने लगे.इसी दौरान संतराम ने उसे शादी वाले दिन हुई साजिश के बारे ने जानकारी दी.इस जानकारी के बाद मुस्कान को संतराम पर भरोसा हो गया और दोनों ने रजामंदी से मंदिर में शादी करने की ठानी.मुस्कान ने बुधवार को मंदिर में जाकर संतराम से शादी कर ली. पुलिस ने फिलहाल मुस्कान को संतराम के घर पर छोड़कर इसकी जानकारी उसके परिजनों को दे दी है.
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