ETV Bharat / state

खैरबना शासकीय स्कूल में छात्राएं हो रहीं बेहोश, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया कैंप, रिपोर्ट्स नॉर्मल फिर भी हो रही घटना

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जिन बालिकाओं ने कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद किया, उनकी तबीयत पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है. लेकिन जैसे ही वे स्कूल परिसर में आती हैं,उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है. इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्राओं को घबराहट, चक्कर और बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं. जब ये बात गांव में फैली तो लोगों ने कई तरह की आशंकाएं जताई है.

खैरागढ़ : छुईखदान विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खैरबना इन दिनों एक अजीब घटना को लेकर चर्चा में है. बीते करीब 15 दिनों से स्कूल पहुंचते ही केवल बालिकाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है. छात्राएं बेहोश होकर जमीन पर गिर रही हैं. इस समस्या से एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 छात्राएं प्रभावित हैं.छात्राओं को चक्कर आकर बेहोश होने की शिकायत है,इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावक परेशान हैं.

छात्राओं की तबीयत बिगड़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले कई दिनों से स्कूल में कैंप लगाया है.जिन छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है,उनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं.सभी छात्राओं का बीपी और शुगर का परीक्षण भी हुआ है. प्राथमिक जांच में छात्राओं के सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं.इसलिए अब ये डॉक्टर्स के लिए भी चिंता का सबब बन चुका है.

खैरबना शासकीय स्कूल में छात्राएं हो रहीं बेहोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनोवैज्ञानिक जांच कराने के आदेश

घटना की जानकारी मिलते ही जिले के कलेक्टर स्वयं शासकीय प्राथमिक शाला खैरबाना पहुंचे और स्कूल परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने छात्राओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर पूरी स्थिति की जानकारी ली. कलेक्टर ने बीएमओ को निर्देश दिए कि प्रभावित बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं यह मानसिक तनाव या भय से जुड़ा मामला तो नहीं है.

स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभिक आकलन में डॉक्टरों ने इसे मास हिस्टीरिया यानी सामूहिक मानसिक प्रभाव का मामला बताया है.डॉक्टर्स की माने तो कई बार बच्चों में किसी घटना, डर या तनाव की वजह से एक-दूसरे को देखकर समान लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं. खासकर स्कूल जैसे माहौल में यह स्थिति तेजी से फैल सकती है-प्रेम कुमार पटेल, जिला पंचायत सीईओ

क्या हो सकता है बेहोशी का कारण

फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. अभिभावकों में चिंता का माहौल है, वहीं स्कूल प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है. मनोवैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर कोई ठोस और अंतिम निष्कर्ष सामने आ सकेगा.

गांव की बेटियां जीत रहीं गोल्ड, तालाब में तैराकी सीख बना रहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड

सोनहत के ग्राम लब्जी पुसला में कोकिंग कोयला का भंडार मिला, खुलेगी नई खदान

दुर्घटना में नहीं खुला कार का एयर बैग, इलाज पर हुआ 36 लाख खर्च, अब कंपनी देगी 61 लाख का हर्जाना