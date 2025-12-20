ETV Bharat / state

'सर ने बैड टच किया...' धरना पर बैठ गईं बिहार की छात्राएं, शिक्षक को जेल भेजने की मांग

छात्राओं को समझाने पहुंचे एसडीएम ( ETV Bharat )

शिवहर: बिहार के शिवहर में एक स्कूल की छात्राओं ने शनिवार को डीएम ऑफिस का घेराव कर दिया. सभी छात्राएं धरना पर बैठ गयी और शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगायी और आरोपी शिक्षक को जेल भेजने की मांग की. इस दौरान डीएम ऑफिस में अफरा-तफरी का माहौल रहा. शिक्षक पर अभद्र व्यवहार का आरोप: दरअसल, पूरा मामला जिले के प्रोजेक्ट बालिका स्कूल का है. छात्राओं ने स्कूल के एक शिक्षक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. एक छात्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए शिक्षक के दुर्व्यवहार का खुलासा किया. कहा कि 'स्कूल के शिक्षक की नीयत ठीक नहीं है.' शिवहर डीएम ऑफिस में प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोग व पुलिस (ETV Bharat) ब्लैकमेल करने का आरोप: छात्राओं का कहना है कि शुक्रवार को एक लड़की अपना मोबाइल फोन चार्ज कर रही थी. इसी दौरान एक शिक्षक आया पूछने लगा कि 'तुमलोग यहां क्या कर रही हो. किससे बात कर रही है.' जब छात्रा ने कहा कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो शिक्षक ब्लैकमेल करने लगा. 'सर ने बैड चट किया..': शिक्षक ने कहा कि बॉयपफ्रेंड से बात कर रहे हो, परिजनों को इसकी जानकारी देता हूं. इसपर मौजूद छात्रा डर गयी. छात्रा ने कहा कि 'मैं किसी से बात नहीं कर रही थी. आप परिजन को नहीं बताइये, बदले में कुछ रुपये ले लीजिए.' छात्राओं का आरोप है कि 'सर ने छात्रा के साथ अभद्रता की और बैड टच किया.'