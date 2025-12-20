ETV Bharat / state

'सर ने बैड टच किया...' धरना पर बैठ गईं बिहार की छात्राएं, शिक्षक को जेल भेजने की मांग

शिवहर में एक स्कूल की छात्राएं अचानक धरना पर बैठ गयीं और स्कूल के शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगायी.

छात्राओं को समझाने पहुंचे एसडीएम
छात्राओं को समझाने पहुंचे एसडीएम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 20, 2025 at 4:32 PM IST

शिवहर: बिहार के शिवहर में एक स्कूल की छात्राओं ने शनिवार को डीएम ऑफिस का घेराव कर दिया. सभी छात्राएं धरना पर बैठ गयी और शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगायी और आरोपी शिक्षक को जेल भेजने की मांग की. इस दौरान डीएम ऑफिस में अफरा-तफरी का माहौल रहा.

शिक्षक पर अभद्र व्यवहार का आरोप: दरअसल, पूरा मामला जिले के प्रोजेक्ट बालिका स्कूल का है. छात्राओं ने स्कूल के एक शिक्षक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. एक छात्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए शिक्षक के दुर्व्यवहार का खुलासा किया. कहा कि 'स्कूल के शिक्षक की नीयत ठीक नहीं है.'

Girl Students Protest In Sheohar
शिवहर डीएम ऑफिस में प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोग व पुलिस (ETV Bharat)

ब्लैकमेल करने का आरोप: छात्राओं का कहना है कि शुक्रवार को एक लड़की अपना मोबाइल फोन चार्ज कर रही थी. इसी दौरान एक शिक्षक आया पूछने लगा कि 'तुमलोग यहां क्या कर रही हो. किससे बात कर रही है.' जब छात्रा ने कहा कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो शिक्षक ब्लैकमेल करने लगा.

'सर ने बैड चट किया..': शिक्षक ने कहा कि बॉयपफ्रेंड से बात कर रहे हो, परिजनों को इसकी जानकारी देता हूं. इसपर मौजूद छात्रा डर गयी. छात्रा ने कहा कि 'मैं किसी से बात नहीं कर रही थी. आप परिजन को नहीं बताइये, बदले में कुछ रुपये ले लीजिए.' छात्राओं का आरोप है कि 'सर ने छात्रा के साथ अभद्रता की और बैड टच किया.'

'शिक्षक को जेल भेजा जाए': इसके बाद स्कूल की छात्राएं आक्रोशित हो गयी. शनिवार को डीएम कार्यालय पहुंच गयी और धरना पर बैठ गयी. कहा कि आरोपी शिक्षक को जेल भेजा जाए. छात्राओं ने यहां तक कहा कि अगर स्कूल में कोई छात्राएं बीमार पड़ जाए तो महिला शिक्षक नहीं आती है. पुरुष शिक्षक को भेजा जाता है. छात्राओं ने स्कूल प्रबंध पर भी आरोप लगायी.

Girl Students Protest In Sheohar
शिवहर डीएम ऑफिस में तैनात पुलिस (ETV Bharat)

जांच कर होगी कार्रवाई: इधर, स्कूल के प्रधानाध्यपक ने कहा कि जिस दिन की बात की जा रही है, उस दिन वे स्कूल में नहीं थे. उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों से बात की जा रही है. जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

"मैं छुट्टी पर था. मुझे आज ही जानकारी मिली है. इस मामले में अभिभावक से बात की जा रही है. इसकी जांच करायी जाएगी. इसके बाद वरीय अधिकारी के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -दीपक कुमार, प्रधानाध्यापक, प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय

एसडीएम के आश्वासन पर शांत हुई छात्रा: इस पूरे मामले में डीएम कार्यालय परिसर में मौजूद एसडीएम अविनाश कुणाल मौके पर मौजूद छात्राओं को समझाने का प्रयास किया. काफी समझाने के बाद भी छात्राएं डीएम से मिलने की मांग करती रही. जब एसडीएम ने परिजनों के द्वारा आवेदन दिए जाने की बात कही, तब छात्राएं शांत हुई.

पीड़ित छात्रा और उसके परिजन इस मामले में लिखित आवेदन दे रहे हैं. आवेदन मिलने पर शिकायत दर्ज करेंगे और जांच कर जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी." -अविनाश कुणाल, एसडीएम

