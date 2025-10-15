गोरखपुर ITM कॉलेज की छात्राओं ने बनाया 'एयर अग्नि मिसाइल' मॉडल; 30 मिनट की चार्जिंग में 25 बार भरेगा उड़ान
शांभवी और तान्या ने बताया कि मॉडल तैयार करने में 1 महीने का समय लगा. मिसाइल मॉडल के निर्माण में 8000 रुपए खर्च हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 8:05 AM IST
गोरखपुर: 'मिसाइल' मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का 15 अक्टूबर को जन्मदिन है. इस दिन को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर गोरखपुर आईटीएम कॉलेज की बीटेक थर्ड ईयर की छात्राओं शांभवी मिश्रा और तान्या प्रजापति ने खास बनाया है. दोनों ने मिलकर 'एयर अग्नि मिसाइल' नाम से मिसाइल मॉडल तैयार किया है.
छात्रा शांभवी मिश्रा ने बताया कि यह पूरी तरह हवा के दबाव और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से उड़ान भरता है. छात्राओं ने बताया कि यह मिसाइल लगभग 200 फुट की ऊंचाई तक आसमान में जाती है. फिर पैराशूट सिस्टम की मदद से सुरक्षित जमीन पर लौट आती है. इस मॉडल की सबसे खास बात यह है, कि इसे किसी भी मोबाइल चार्जर से चार्ज किया जा सकता है. केवल 30 मिनट की चार्जिंग में यह लगभग 25 बार उड़ान भरने में सक्षम है.
इस तकनीकी का प्रयोग किया: शांभवी और तान्या ने बताया कि इस मॉडल को तैयार करने में उन्हें लगभग 1 महीने का समय लगा. इस मिसाइल मॉडल के निर्माण में 8 हजार रुपए का खर्च आया है. इसे बनाने मे हमने DC मोटर, मिनी एयर कंप्रेसर, रिचार्जेबल बैटरी, पैराशूट मॉड्यूल, प्लास्टिक फिन्स, एल्यूमिनियम ट्यूब और सेंसर बेस्ड कंट्रोल यूनिट जैसी तकनीकी डिवाइसों का प्रयोग किया गया है.
कलाम साहब हैं प्रेरणास्रोत: छात्राओं का कहना है, कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम उनके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं. उन्होंने न केवल अग्नि मिसाइल जैसी उपलब्धियों से देश की रक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि युवाओं को अपने सपने साकार करने का साहस भी दिया. उन्होंने बताया कि यह मॉडल बड़े आविष्कार का माध्यम बन सकता है.
छात्राओं का प्रयास सराहनीय: संस्थान के निदेशक डॉ. एनके सिंह ने कहा कि छात्रों द्वारा तैयार किया गया 'एयर अग्नि मिसाइल' मॉडल विज्ञान और तकनीक की दिशा में उनकी सोच और नवाचार क्षमता का प्रतीक है. यह न केवल सीखने और प्रयोग की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रयास है, बल्कि यह भी दर्शाता है, कि सीमित संसाधनों में भी सृजनात्मक सोच और टीमवर्क के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति; फसल, मौसम और बाजार की मिलेगी रियल टाइम जानकारी: सीएम योगी