गोरखपुर ITM कॉलेज की छात्राओं ने बनाया 'एयर अग्नि मिसाइल' मॉडल; 30 मिनट की चार्जिंग में 25 बार भरेगा उड़ान

'एयर अग्नि मिसाइल' मॉडल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: 'मिसाइल' मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का 15 अक्टूबर को जन्मदिन है. इस दिन को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर गोरखपुर आईटीएम कॉलेज की बीटेक थर्ड ईयर की छात्राओं शांभवी मिश्रा और तान्या प्रजापति ने खास बनाया है. दोनों ने मिलकर 'एयर अग्नि मिसाइल' नाम से मिसाइल मॉडल तैयार किया है. छात्रा शांभवी मिश्रा ने बताया कि यह पूरी तरह हवा के दबाव और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से उड़ान भरता है. छात्राओं ने बताया कि यह मिसाइल लगभग 200 फुट की ऊंचाई तक आसमान में जाती है. फिर पैराशूट सिस्टम की मदद से सुरक्षित जमीन पर लौट आती है. इस मॉडल की सबसे खास बात यह है, कि इसे किसी भी मोबाइल चार्जर से चार्ज किया जा सकता है. केवल 30 मिनट की चार्जिंग में यह लगभग 25 बार उड़ान भरने में सक्षम है. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रहे प्रेरणास्रोत. (Video Credit: ETV Bharat)