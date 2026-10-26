कन्या आश्रम छात्रावास में बालिकाओं से छेड़छाड़, महिला कोच के पति पर गंभीर आरोप, एसपी से न्याय की गुहार
बारां स्थित जनजाति कन्या छात्रावास में शराब के नशे में घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है.
Published : October 26, 2026 at 7:23 AM IST
बारां : जिले के छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र स्थित पछाड़ जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. यहां रहने वाली छात्राओं ने छात्रावास की महिला कोच के पति पर शराब पीकर परिसर में घुसने और बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं.
छात्रावास अधीक्षक ममता गौतम ने बताया कि पहले स्थानीय छीपाबड़ौद थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने पर रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को लिखित परिवाद भेजकर न्याय की मांग की है. उन्होंने पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसपी को भेजे गए अपने पत्र में अधीक्षक ममता गौतम ने बेहद चिंता व्यक्त की है. उन्होंने लिखा है कि छात्रावास की छात्राओं के साथ अभद्रता की गई है, जिसके कारण वर्तमान में छात्राओं का बहुत बुरा हाल है और वे मानसिक तनाव में हैं.
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उन्होंने जिला पुलिस प्रमुख से छात्राओं की सुरक्षा और न्याय को ध्यान में रखते हुए इस मामले में जल्द से जल्द उचित और ठोस कार्रवाई करने की कृपा करने का अनुरोध किया है. अधीक्षक ममता गौतम ने बताया कि उन्होंने इस पूरी घटना और इसकी गंभीरता से केवल पुलिस को ही नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले की विस्तृत रिपोर्ट भेजकर प्रशासनिक स्तर पर भी तुरंत दखल देने और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है.
वहीं छीपाबड़ौद थानाधिकारी गंभीर सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला छात्रावास अधीक्षक और महिला कोच के पति के बीच आपसी विवाद का प्रतीत होता है. थाने में दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें आई हैं. उच्चाधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है और निष्पक्ष जांच जारी है. वहीं डरी-सहमी छात्राओं ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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छात्राओं का कहना है कि आरोपी आए दिन नशे की हालत में छात्रावास पहुंचता है और मना करने पर गाली-गलौज करता है. शनिवार शाम करीब 6 बजे जब मुख्य गेट पर ताला लगा था, तब वह जबरन दरवाजा फांदकर अंदर घुस आया. आरोप है कि उसने कई छात्राओं को गलत तरीके से छुआ और अभद्र व्यवहार किया. विरोध करने पर बच्चियों के चिल्लाने का एक अंधेरे का वीडियो भी सामने आया है.