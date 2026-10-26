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कन्या आश्रम छात्रावास में बालिकाओं से छेड़छाड़, महिला कोच के पति पर गंभीर आरोप, एसपी से न्याय की गुहार

जिला स्तरीय शिक्षा संकुल बारां ( फोटो ईटीवी भारत बारां )

बारां : जिले के छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र स्थित पछाड़ जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. यहां रहने वाली छात्राओं ने छात्रावास की महिला कोच के पति पर शराब पीकर परिसर में घुसने और बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं.

​छात्रावास अधीक्षक ममता गौतम ने बताया कि पहले स्थानीय छीपाबड़ौद थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने पर रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को लिखित परिवाद भेजकर न्याय की मांग की है. उन्होंने पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसपी को भेजे गए अपने पत्र में अधीक्षक ममता गौतम ने बेहद चिंता व्यक्त की है. उन्होंने लिखा है कि छात्रावास की छात्राओं के साथ अभद्रता की गई है, जिसके कारण वर्तमान में छात्राओं का बहुत बुरा हाल है और वे मानसिक तनाव में हैं.