बिना माचिस 'जय श्रीराम' बोलते ही जल उठेगा यह दीया; ITM इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने किया तैयार

आईटीएम संस्थान के निदेशक डॉ. एनके सिंह ने छात्राओं के आइडिया से भविष्य में नया स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है.

बिना माचिस 'जय श्रीराम' बोलते ही जल उठेगा यह दीया.
बिना माचिस 'जय श्रीराम' बोलते ही जल उठेगा यह दीया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: दीपावली के अवसर पर आईटीएम इंजीनियरिंग कॉलेज की बीसीए की छात्राओं ने AI दीपक तैयार किया है. इसमें तेल डालने के बाद माचिस जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बस एआई दीपक के सामने सीता-राम बोलना होगा. जैसे ही आप दीपक के सामने सीता-राम या जय श्रीराम बोलते हैं, उसमें लगी बत्ती पर स्पार्क होता है और दीपक जल उठता है.

बीसीए की छात्रा शांभवी सिंह ने बताया कि दीपक में एक वॉइस कमांड चिप लगाई गई है. इसमें लगे माइक्रोफोन में जैसे ही सीता-राम नाम की गूंज पड़ती है, यह दीपक एक्टिव हो जाता है. छात्रा यशांगी ने बताया कि दीपावाली को अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत और सुख-समृद्धि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. यह मुख्य रूप से भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है.

ITM इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने किया तैयार. (Video Credit: ETV Bharat)

उनके स्वागत में अयोध्या को दीपों से रोशन किया गया था. इसी परंपरा और भावना को ध्यान में रखते हुए हमने भगवान श्रीराम के नाम से प्रेरित यह एआई दीपक बनाया है. इसे बनाने में लगभग एक सप्ताह का समय और करीब 2500 रुपए का खर्च आया है.

आईटीएम संस्थान के निदेशक डॉ. एनके सिंह ने छात्राओं के इस नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि, ऐसे छात्रों के अभिनव विचारों से हमारा देश विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा. इन छात्रों के आइडिया से भविष्य में एक नया स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है. छात्राओं ने बताया कि इसे बनाने में मिट्टी का दिया, स्पार्क प्लाज्मा सर्किट, 3.7 वोल्ट बैटरी, माइक्रोफोन आदि उपकरणों का उपयोग किया गया है.

