आवासीय स्कूल में 4 दिन में 13 छात्राएं बीमार, SDM ने जांच समिति गठित कर रिपोर्ट तलब की

भरतपुर के बयाना के अलापुरी स्थित आवासीय स्कूल के हॉस्टल में चार दिनों में 13 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई.

अस्पताल में भर्ती बीमार छात्रा (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 6:37 PM IST

2 Min Read
भरतपुर: जिले के बयाना के अलापुरी स्थित देवनारायण राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में छात्राओं के लगातार बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया है. पिछले चार दिनों में 13 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. सभी छात्राओं में लगभग एक जैसी शिकायतें सामने आने से प्रशासन और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.

कक्षा 8 से 12 तक की मंगलवार को आधा दर्जन छात्राएं अचानक अस्वस्थ हो गईं. छात्राओं ने सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी और पेट दर्द की शिकायत की. स्थिति बिगड़ते देख स्कूल प्रशासन ने तुरंत उन्हें बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया. हॉस्टल वार्डन हेमेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से छात्राओं में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही थीं. मंगलवार को पांच छात्राओं की हालत बिगड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई.

उप जिला अस्पताल के डॉक्टर निर्भय सिंह गुर्जर के अनुसार, लक्ष्मी (16), रामा (14), मंजू (15), मनीषा (13) और इशू (15) को भर्ती किया गया है. सभी में पेट दर्द, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत जैसे समान लक्षण पाए गए. प्रारंभिक जांच में पीने के पानी में संक्रमण की आशंका जताई गई है. गंभीर स्थिति को देखते हुए एक छात्रा लक्ष्मी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

इससे पहले शिवानी, जान्हवी, कविता, पूजा, कोमल, प्रियंका और मोनिका सहित अन्य छात्राएं भी इसी तरह बीमार पड़ चुकी हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम दीपक मित्तल ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर रिपोर्ट तलब की है. ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि फिलहाल सभी छात्राओं की स्थिति स्थिर है. कुछ मामलों में मनोवैज्ञानिक कारणों की संभावना भी जताई जा रही है, हालांकि एहतियातन स्वास्थ्य टीम निगरानी में जुटी है. इधर, स्कूल परिसर में पेयजल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जांच शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

