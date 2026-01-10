ETV Bharat / state

ठंड से बेरीनाग महाविद्यालय में परीक्षा दे रही दो छात्राएं हुई बेहोश, अभिभावकों ने जताया रोष

पिथौरागढ़: पहाड़ों में एक ओर हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं बेरीनाग में इन दिनों में पिछले एक सप्ताह से बहुत अधिक ठंड पड़ रही है. ठंड के मौसम में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. सुबह और दोपहर की पाली में परीक्षा हो रही हैं. बेरीनाग महाविद्यालय में शुक्रवार सुबह 9 बजे से हुई पहली पाली में बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान दो छात्राएं ठंड लगने से बेहोश हो गई. जिससे परीक्षा कक्ष में मौजूद परीक्षकों के हाथ पांव फूल गए. छात्राओं को उठाकर धूप में ले जाया गया और गर्म चाय पिलाई गई. वहीं कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्राओं के अभिभावकों को सूचना दी गई. कुछ देर के बाद छात्राएं होश में आई, तब जाकर कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली.

इधर बेरीनाग में शुक्रवार को माइनस 4 ड्रिगी का तापमान था. ठंड के मौसम में परीक्षाएं आयोजित कराए जाने पर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है. पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हेम पंत, चारू पंत, महेश कार्की ने विश्वविद्यालय प्रशासन से ठंड के मौसम में परीक्षा कराने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और ठंड के मौसम में परीक्षा ना कराने की मांग की है. कहा कि यदि छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य खराब होता तो उसकी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग की होगी.

प्रो. बीएम पांडेय प्राचार्य ने बताया कि सर्दी को देखते हुए पूर्व में परीक्षाएं ठंड के मौसम में नहीं किराये जाने को लेकर उच्च शिक्षा सचिव, निदेशक और कुलपति को 15 दिन पूर्व पत्र भेज दिया गया था. वर्तमान में यहां पर बहुत अधिक ठंड है परीक्षा कराने के लिए उचित समय नहीं है.