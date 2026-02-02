ETV Bharat / state

रिटायर प्रिंसिपल के विदाई समारोह में फफक-फफककर रोने लगीं छात्राएं, वीडियो वायरल

गया में रिटायर प्रिंसिपल के विदाई समारोह में छात्राएं फफक-फफक कर रोने लगीं. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पढ़ें..

गया में प्रिंसिपल का विदाई समारोह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
गयाजी: बिहार के गया में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के विदाई समारोह में भावुक करने वाला दृश्य सामने आया. दरअसल सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल लंबे समय तक सेवा देने के बाद इस स्कूल से रिटायर हुए थे. रिटायर होने के बाद उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया. प्रिंसिपल के विदाई समारोह के दौरान ही छात्राएं फफक-फफक कर रोने लगीं. जैसे शादी में बेटी विदाई के समय अपने पिता से गले लगकर रोती है, ठीक उसी तरह इस सरकारी विद्यालय की छात्राएं प्रिंसिपल के गले से लिपटकर रोए जा रही थीं.

प्रिंसिपल के गले से लिपटकर रोईं छात्राएं: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है, कि एक प्रिंसिपल के रिटायर होने के बाद उनका विदाई समारोह का आयोजन हुआ. विदाई समारोह के दौरान छात्राएं फफक फफक कर रोने लगी. दृश्य ऐसा था, जैसे छात्राएं प्रिंसिपल को जाने ही नहीं देना चाह रही थी और प्रिंसिपल भी भावुक हो रहे थे.

विदाई समारोह में प्रिंसिपल के गले से लिपटकर रोईं छात्राएं (ETV Bharat)

इस दौरान विद्यालय में मौजूद तमाम लोग भावुक दिखे. शिक्षक और कर्मचारियों की भी आंखें छलक पड़ीं. खुद राजेंद्र प्रसाद की आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे. वह भी बच्चों के साथ गले लगकर रोते नजर आए.

फफक-फफक कर रोने लगीं छात्राएं (ETV Bharat)

31 जनवरी को हुए थे रिटायर: यह वीडियो गया के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय बसडीहा का है. जहां 31 जनवरी को रिटायर हुए प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन हुआ था. वह लंबे समय तक इस विद्यालय में रहे और इसी स्कूल से रिटायर हुए. विदाई समारोह में उस समय भावनात्मक दृश्य सामने आया, जब प्रिंसिपल को अपने से दूर जाते देखा छात्राएं फूट-फूटकर और दहाड़ मारकर रोने लगीं.

प्रिंसिपल के गले से लिपटकर रोईं छात्राएं (ETV Bharat)

उदाहरण बना यह भावनात्मक रिश्ता: गुरु और शिष्य के बीच आज के वर्तमान दौर में ऐसे भावनात्मक रिश्ते कम ही देखने को मिलते हैं. यह दृश्य एक बार फिर से बयां कर रहा था कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता इस तरह का भावनात्मक होता है. जो शिक्षक स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं. उन्हें बच्चे भी पिता की तरह दर्जा देते हैं. यही वजह रही कि न सिर्फ छात्राएं बल्कि प्रिंसिपल भी इस विदाई समारोह के दौरान रोए जा रहे थे. जब प्रिंसिपल गाड़ी में बैठने वाले थे तो वे बच्चों को ऐसे एकटक देखे जा रहे थे, जैसे उनका एक बड़ा परिवार छूटा जा रहा हो.

कार्य कुशलता के धनी रहे हैं प्रिंसिपल (ETV Bharat)

कार्य कुशलता के धनी रहे हैं प्रिंसिपल: सेवानिवृत प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद विद्यालय में अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. उनका सरल स्वभाव था. वे कार्य कुशलता के धनी थे. उनके पढ़ाने का तरीका बेहद ही सहज और अपनापन से भरा था. कोई बच्चा यदि होमवर्क करके नहीं आता था तो वह उसे डांटते नहीं थे, बल्कि समझते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे.

