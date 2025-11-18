ETV Bharat / state

लातेहार में तीन छात्राओं पर डायन बिसाही का आरोप, स्कूल प्रबंधन ने दिखाया बाहर का रास्ता

दरअसल, स्कूल प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि स्कूल में पढ़ने वाली तीन छात्राएं रात में डायन बिसाही जैसी हरकत करती है. इससे विद्यालय में पढ़ने वाले दूसरे छात्र और शिक्षक भयभीत हैं. जिसके बाद प्राचार्य ने स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के परिजनों को स्कूल बुलाया और परिजनों के साथ तीनों बच्चियों को वापस घर भेज दिया.

लातेहार: राज्य में अंधविश्वास मिटाने के लिए सरकार समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाती रहती है लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के भीतर से अंधविश्वास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड का है, यहां एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली तीन बच्चियों पर डायन बिसाही करने का आरोप लगाकर उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया. अब मामले की जांच प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, लगभग आठ दिन तक बच्चियां अपने घर में रही. जब परिजन फिर से लड़कियों को स्कूल छोड़ने गए तो स्कूल में इन्हें लेने से मना कर दिया. स्कूल के शिक्षक ने परिजनों से कहा कि इनका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करा दें. काफी अनुरोध करने के बाद भी जब बच्चियों को स्कूल प्रबंधन ने वापस नहीं लिया तो परिजनों ने इसकी शिकायत बाल संरक्षण से जुड़े संगठन से की. सूचना मिलने के बाद बाल संरक्षण से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता रूबी कुमारी, स्कूल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि सूचना वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा दी गई है.

यह अत्यंत गंभीर मामला है. प्रशासन को ऐसे मामलों में त्वरित संज्ञान लेकर मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए. बच्चों पर इस प्रकार का आरोप लगाना कहीं से भी सही नहीं है: अवधेश मेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता

बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान

इधर, मामले की जानकारी मिलने के बाद लातेहार बाल कल्याण समिति ने इस पर संज्ञान लिया है. बाल कल्याण समिति ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. वहीं इस संबंध में समेकित आदिवासी विकास अभिकरण द्वारा भी मामले में संज्ञान लेकर जांच शुरू हो गई है. एकलव्य विद्यालय का संचालन समेकित आदिवासी विकास अभिकरण के माध्यम से ही किया जाता है.

मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है: प्रवीण गगराई, निदेशक, आईटीडीए

ये भी पढ़ें- अंधविश्वास में रिश्ता शर्मसार, डायन के शक में पुत्र ने ली माता की जान!

डायन बताकर बुजुर्ग महिला की हत्या, लाश को पुलिया के पास फेंका

झारखंड में डायन प्रथा का कहर, नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला