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पटना में NEET छात्रा ने की आत्महत्या, हॉस्टल में इस हालत में मिला शव

पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. उसका शव हॉस्टल से बरामद हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..

NEET student kills herself in Patna
पटना में नीट छात्रा ने आत्महत्या की (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 2, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा ने आत्महत्या कर ली. घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित सचिवालय कॉलोनी के एक निजी हॉस्टल की है. जहां नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा ने अपनी जान दे दी. मृतक छात्रा समस्तीपुर जिले की रहने वाली है. पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

नीट छात्रा ने की आत्महत्या: जानकारी के अनुसार छात्रा वर्ष 2024 से पटना में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही थी. वह सचिवालय कॉलोनी स्थित राधे कृष्ण हॉस्टल में रह रही थी. बताया जा रहा है कि कोर्स समाप्त होने के बाद वह कुछ समय पहले अपने गांव चली गई थी लेकिन करीब 10 दिन पूर्व दोबारा पटना लौटकर तैयारी शुरू की थी.

हॉस्टल के कमरे में मिला शव: मंगलवार को हॉस्टल के कमरे में उसका शव मिला. घटना की सूचना मिलते ही हॉस्टल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद पत्रकार नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं.

सहेलियों ने समझाया लेकिन फिर भी..: हॉस्टल संचालक ने बताया कि सोमवार की रात छात्रा सामान्य रूप से अपने कमरे में गई थी. हालांकि, वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान लग रही थी. उसने अपनी कुछ समस्याओं का जिक्र दोस्तों से भी किया था. दोस्तों ने उसे समझाने का प्रयास किया था और किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाने की सलाह दी थी.

कई दिनों से परेशान थी छात्रा: मृतका की सहेलियों ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात वह फोन पर किसी युवक से बात कर रही थी. बातचीत के बाद वह काफी भावुक हो गई और रोते हुए अपनी सहेली के पास पहुंची थी. सहेलियों ने बताया, 'वह बेहद परेशान दिखाई दे रही थी. उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह लगातार रो रही थी.'

परेशान करता था एक युवक: वहीं, मृतक छात्रा के कुछ रिश्तेदारों ने भी दबी जुबान में आशंका जताई है कि एक युवक उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके.

तफ्तीश में जुटी पुलिस: मृतक की मां शिक्षिका हैं, जबकि उसके पिता किसान हैं. घटना की सूचना मिलते ही परिजन पटना पहुंच गए हैं. पत्रकार नगर थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

"छात्रा की आत्महत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम भी पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. लड़की का मोबाइल भी बरामद किया गया है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है."- सोनू कुमार, प्रभारी, पत्रकार नगर थाना

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