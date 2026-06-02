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पटना में NEET छात्रा ने की आत्महत्या, हॉस्टल में इस हालत में मिला शव

पटना: बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा ने आत्महत्या कर ली. घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित सचिवालय कॉलोनी के एक निजी हॉस्टल की है. जहां नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा ने अपनी जान दे दी. मृतक छात्रा समस्तीपुर जिले की रहने वाली है. पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

नीट छात्रा ने की आत्महत्या: जानकारी के अनुसार छात्रा वर्ष 2024 से पटना में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही थी. वह सचिवालय कॉलोनी स्थित राधे कृष्ण हॉस्टल में रह रही थी. बताया जा रहा है कि कोर्स समाप्त होने के बाद वह कुछ समय पहले अपने गांव चली गई थी लेकिन करीब 10 दिन पूर्व दोबारा पटना लौटकर तैयारी शुरू की थी.

हॉस्टल के कमरे में मिला शव: मंगलवार को हॉस्टल के कमरे में उसका शव मिला. घटना की सूचना मिलते ही हॉस्टल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद पत्रकार नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं.

सहेलियों ने समझाया लेकिन फिर भी..: हॉस्टल संचालक ने बताया कि सोमवार की रात छात्रा सामान्य रूप से अपने कमरे में गई थी. हालांकि, वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान लग रही थी. उसने अपनी कुछ समस्याओं का जिक्र दोस्तों से भी किया था. दोस्तों ने उसे समझाने का प्रयास किया था और किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाने की सलाह दी थी.

कई दिनों से परेशान थी छात्रा: मृतका की सहेलियों ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात वह फोन पर किसी युवक से बात कर रही थी. बातचीत के बाद वह काफी भावुक हो गई और रोते हुए अपनी सहेली के पास पहुंची थी. सहेलियों ने बताया, 'वह बेहद परेशान दिखाई दे रही थी. उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह लगातार रो रही थी.'