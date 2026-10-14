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पड़ोसी को साबुन देने गई मासूम कभी नहीं लौटी, दो दिन बाद उसी घर के पीछे मिली लाश

आरोपी के घर के बाहर लोगों की भीड़ ( ETV Bharat )

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में छात्रा साबुन पहुंचाने पड़ोसी के घर गयी थी, जो कभी बाहर नहीं आयी. दो दिनों के बाद उसकी लाश उसी पड़ोसी के घर के पीछे से बरामद हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया. मौके पर पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि, घटना हत्या की प्रतीत हो रही है. पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है.

12 अक्टूबर को लापता हुई थी छात्रा