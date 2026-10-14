पड़ोसी को साबुन देने गई मासूम कभी नहीं लौटी, दो दिन बाद उसी घर के पीछे मिली लाश
गोपालगंज में छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है. बीते दो दिनों से लापता थी. 14 अक्टूबर को उसकी लाश मिली. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडेय
Published : October 14, 2026 at 4:01 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में छात्रा साबुन पहुंचाने पड़ोसी के घर गयी थी, जो कभी बाहर नहीं आयी. दो दिनों के बाद उसकी लाश उसी पड़ोसी के घर के पीछे से बरामद हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया. मौके पर पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि, घटना हत्या की प्रतीत हो रही है. पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है.
12 अक्टूबर को लापता हुई थी छात्रा
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि, 12 अक्टूबर जिले के थावे थाना को सूचना मिली थी कि एक गांव से बच्ची घर से गायब है. उसी दौरान आवेदन के आधार पर अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन शुरू की गयी थी. कार्रवाई जारी थी कि, इसी दौरान बुधवार 14 अक्टूबर को सूचना मिली कि बच्ची का शव मिला है.
"हत्या का मामला लग रहा है. पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. डॉग स्क्वायड और एफएसल की टीम को बुलाया गया है. पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." - चंदन कुमार, एसडीपीओ
क्या है मामला?
दरअसल, परिजनों के दिये गए बयान के आधार पर पुलिस ने बताया कि 12 वर्षीय छात्रा 12 अक्टूबर की दोपहर बथान में पशु को चारा खिलाने के लिए गयी थी. इसी दौरान पड़ोस की एक वृद्ध महिला ने उसे एक साबुन दिया और कहा कि इसे उसके घर पहुंचा दिया जाए.
साबुन लेकर गयी तो नहीं लौटी
छात्रा वृद्धा के कहने पर साबुन लेकर, उसके घर गयी. लेकिन, वह कभी वापस नहीं आयी. काफी देर होने के बाद परिजनों को चिंता सताने लगी. काफी खोजबीन के बाद जब छात्रा का कुछ पता नहीं चला तब, थाना में परिजनों ने गुमशुदगी की लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई. इसके बावजूद छात्रा का कुछ पता नहीं चला.
दो दिनों के बाद मिला शव
14 अक्टूबर को छात्रा का शव उसी पड़ोसी के घर के पीछे मिला. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची तो परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए. लोगों ने शव को कब्जे में देने से साफ इनकार कर दिये. वे पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे.
शव मिलने के बाद लोग आक्रोशित
परिजनों ने कहा कि, जब तक जिले के पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर नहीं पहुंचते, हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आश्वासन नहीं देते, तब तक वे शव को नहीं हटाने देंगे. उनका कहना है कि "अगर पुलिस समय रहते तत्परता दिखाती और खोजबीन करती, तो शायद उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी."
गांव में स्थिति तनावपूर्ण
इधर, परिजनों के अनुसार घटना के बाद पड़ोसी आरोपी फरार हैं. मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है. वहीं पुलिस परिजनों को समझाने और शांत कराने की लगातार कोशिश कर रही है. पुलिस ने दो लोगों हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ कर रही है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एसडीपीओ कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या क्यों हुई?
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