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बिहार के औरंगाबाद में दिल्ली जैसी वारदात, चलती कार में 7वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म

औरंगाबाद में चलती कार में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. तीन युवक में से दो को गिरफ्तार.

Aurangabad Student Molested
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 8:45 AM IST

3 Min Read
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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में दिल्ली जैसी घटना को अंजाम दिया गया है. तीन युवकों ने चलती कार में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. करीब 6 घंटे बाद पीड़िता को उसके गांव के पास छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

छह घंटे बाद पीड़िता को छोड़ा: मामला कुटुंबा थाना क्षेत्र का है, जहां तीन युवकों पर एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना के करीब छह घंटे बाद आरोपियों ने पीड़िता को उसके गांव के पास छोड़कर फरार हो गए.

फोन के जरिए उसे घर से बाहर बुलाया: पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, नाबालिग का एक आरोपी से परिचय था. आरोप है कि युवक ने मोबाइल फोन के जरिए उसे घर से बाहर बुलाया. इसके बाद उसे कार में बिठाकर कुटुंबा थाना क्षेत्र के एक स्थान पर ले जाया गया, जहां तीनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.

परिजनों ने दर्ज कराया मामला: घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजन पहले माली थाना गए. घटनास्थल दूसरे थाना क्षेत्र में होने की बात सामने आने के बाद वे कुटुंबा थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की.

दो आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार दो आरोपियों की पहचान माली थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है. तीसरा आरोपी अभी फरार है. पुलिस उसकी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. एसडीपीओ आदित्य कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है. मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. नाबालिग का मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल, औरंगाबाद में कराया गया है.

सुनियोजित तरीके से वारदात को दिया अंजाम: पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से यह वारदात अंजाम दी. पीड़िता को लगभग छह घंटे तक अपने कब्जे में रखने के बाद गांव के पास छोड़ दिया गया. पुलिस ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. तीसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है.

“सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. तीसरे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.”-आदित्य कुमार, एसडीपीओ

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