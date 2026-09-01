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बिहार के औरंगाबाद में दिल्ली जैसी वारदात, चलती कार में 7वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में दिल्ली जैसी घटना को अंजाम दिया गया है. तीन युवकों ने चलती कार में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. करीब 6 घंटे बाद पीड़िता को उसके गांव के पास छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

छह घंटे बाद पीड़िता को छोड़ा: मामला कुटुंबा थाना क्षेत्र का है, जहां तीन युवकों पर एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना के करीब छह घंटे बाद आरोपियों ने पीड़िता को उसके गांव के पास छोड़कर फरार हो गए.

फोन के जरिए उसे घर से बाहर बुलाया: पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, नाबालिग का एक आरोपी से परिचय था. आरोप है कि युवक ने मोबाइल फोन के जरिए उसे घर से बाहर बुलाया. इसके बाद उसे कार में बिठाकर कुटुंबा थाना क्षेत्र के एक स्थान पर ले जाया गया, जहां तीनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.

परिजनों ने दर्ज कराया मामला: घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजन पहले माली थाना गए. घटनास्थल दूसरे थाना क्षेत्र में होने की बात सामने आने के बाद वे कुटुंबा थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की.

दो आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार दो आरोपियों की पहचान माली थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है. तीसरा आरोपी अभी फरार है. पुलिस उसकी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. एसडीपीओ आदित्य कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है. मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. नाबालिग का मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल, औरंगाबाद में कराया गया है.