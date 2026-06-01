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कोडरमा में छात्रा ने की आत्महत्या, नीट की परीक्षा रद्द होने से डिप्रेशन में थी

कोडरमा: झुमरी तिलैया के चित्रगुप्त नगर में रहने वाली एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या के पीछे नीट की परीक्षा रद्द होना बताया जा रहा है. बता दें कि रुचि कुमारी ने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने से वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थी.

रुचि के पिता संजय कुमार सिंह ने बताया कि रुचि ने काफी मेहनत और लगन से नीट की परीक्षा की तैयारी की थी और वह चित्रगुप्त नगर स्थित किराए के मकान में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी.

रविवार की रात जब वह खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो, उसके पिता को संदेह हुआ और जब वह उसके कमरे तक गए तो उसका कमरा अंदर से बंद पाया. इसके बाद उसके पिता ने दरवाजा तोड़कर जब उसके कमरे में प्रवेश किया तो रुचि मृत अवस्था में थी.

बता दें कि रुचि के पिता संजय कुमार सिंह बिहार के रजौली स्थित बचीतरपुर के रहने वाले हैं और पेशे से एलआईसी एजेंट है. वह फिलहाल झुमरी तिलैया के चित्रगुप्त नगर में किराए के मकान में अपनी पत्नी और पुत्र-पुत्री के साथ रहते हैं. घटना के बाद रुचि के पिता ने तिलैया थाना पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपूर्द कर दिया.

रुचि के पिता ने बताया कि उसकी स्कूली शिक्षा बिहार से ही हुई थी और वह शुरू से ही मेधावी छात्रा थी. नीट की परीक्षा को लेकर उसने जीतोड़ मेहनत की थी और लगातार ऑनलाइन क्लास भी कर रही थी. नीट की परीक्षा के बाद उसे बेहतर नतीजे का इंतजार था, लेकिन इससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने की सूचना मिली. इसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई थी और उसके माता-पिता डिप्रेशन से बाहर निकालने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन रविवार रात उसने आत्महत्या कर ली.