कभी नक्सलियों ने जिस स्कूल को किया था तबाह, वहां की छात्रा ने मैट्रिक में किया टॉप! जानें, पूरी कहानी
पलामू के नक्सल प्रभावित इलाके की छात्रा ने जैक बोर्ड रिजल्ट में प्रदेश में 8वां स्थान पाया है.
Published : April 24, 2026 at 4:35 PM IST
पलामूः नक्सल इलाके से सफलता की कई कहानी सामने आई है. जिस स्कूल को कभी नक्सलियों ने दो बार विस्फोट कर नष्ट किया था, वह स्कूल अब रोल मॉडल बनता जा रहा है.
गुरुवार को झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ. पलामू में मनातू प्रखंड के चक उपग्रेडेड हाई स्कूल के प्रीति कुमारी को 97.8 प्रतिशत अंक हासिल किया. प्रीति कुमारी जिला में टॉपर है जबकि झारखंड में वह आठवें नंबर पर है.
प्रीति कुमारी अपग्रेडेड हाई स्कूल चक की छात्रा रही है. जिस स्कूल में प्रीति ने पढ़ाई की उस स्कूल को नक्सलियों ने साल 1995, 2006 में विस्फोट कर पूरी तरह नष्ट कर दिया था जबकि 2008-09 में एक बार फिर से वहां हमला किया था. यह इलाका पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर है और बिहार के गया से सटा हुआ है.
पलामू जिला में टॉप करने वाली प्रीति कुमारी मूल रूप से चतरा के चरका गांव की रहने वाली है. प्रीति के पिता संजय मालाकार चक में ही श्रृंगार स्टोर का संचालन करते हैं और पूरा परिवार चक में ही रहता है. प्रीति की मां हाउसवाइफ हैं.
प्रीति कुमारी बताती हैं कि वह सात से आठ घंटे तक पढ़ाई करती है और जिला में टॉप करने के बाद उसे बेहद ही खुशी हो रही है. प्रीति का सपना है कि वह भारतीय सेना में शामिल हो और देश की सेवा कर सके. स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश शुक्ला ने कहा कि प्रीति ने स्कूल मान सम्मान बढ़ाया है. चक में रहने वाले और विधायक प्रतिनिधि उदेश यादव ने बताया कि यह बड़ी बात है कि जिस स्कूल को कभी नक्सलियों ने उड़ाया था उसा स्कूल की लड़की आज बोर्ड के रिजल्ट में जिला टॉपर हुई है. आज चक की तस्वीर बदल रही है और यहां की प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है.
कभी नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी चक
पलामू जिला का चक कभी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की राजधानी हुआ करती थी. यह इलाका झारखंड और बिहार सीमा पर मौजूद है. कई दशकों तक यह इलाका नक्सलियों के प्रभावित रहा है. 2007-08 में जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए पिकेट बनाए जा रहे थे तो सबसे पहला पिकेट चक में बनाया गया था. पिकेट के विरोध में नक्सलियों ने एक वर्ष तक चक के इलाके की आर्थिक नाकेबंदी कर दिया था.
चक का इलाका कई दशकों तक मुख्यालय समेत कई इलाकों से कटा रहा है. चक जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था. पहली बार 2024 में चुनाव के लिए चक में सड़क मार्ग से पुलिस एवं पोलिंग पार्टी पहुंची थी. मनातू से चक जाने वाली रोड मात्र 14 किलोमीटर है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद इस रोड का निर्माण हुआ है. इस रोड पर कई बड़े नक्सली हमले हुए और सीआरपीएफ की मौजूदगी में रोड का निर्माण हुआ.
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