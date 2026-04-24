ETV Bharat / state

कभी नक्सलियों ने जिस स्कूल को किया था तबाह, वहां की छात्रा ने मैट्रिक में किया टॉप! जानें, पूरी कहानी

पलामूः नक्सल इलाके से सफलता की कई कहानी सामने आई है. जिस स्कूल को कभी नक्सलियों ने दो बार विस्फोट कर नष्ट किया था, वह स्कूल अब रोल मॉडल बनता जा रहा है.

गुरुवार को झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ. पलामू में मनातू प्रखंड के चक उपग्रेडेड हाई स्कूल के प्रीति कुमारी को 97.8 प्रतिशत अंक हासिल किया. प्रीति कुमारी जिला में टॉपर है जबकि झारखंड में वह आठवें नंबर पर है.

छात्रा प्रीति कुमारी और स्कूल प्रिंसिपल ने जताई खुशी (ETV Bharat)

प्रीति कुमारी अपग्रेडेड हाई स्कूल चक की छात्रा रही है. जिस स्कूल में प्रीति ने पढ़ाई की उस स्कूल को नक्सलियों ने साल 1995, 2006 में विस्फोट कर पूरी तरह नष्ट कर दिया था जबकि 2008-09 में एक बार फिर से वहां हमला किया था. यह इलाका पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर है और बिहार के गया से सटा हुआ है.

पलामू जिला में टॉप करने वाली प्रीति कुमारी मूल रूप से चतरा के चरका गांव की रहने वाली है. प्रीति के पिता संजय मालाकार चक में ही श्रृंगार स्टोर का संचालन करते हैं और पूरा परिवार चक में ही रहता है. प्रीति की मां हाउसवाइफ हैं.

प्रीति कुमारी बताती हैं कि वह सात से आठ घंटे तक पढ़ाई करती है और जिला में टॉप करने के बाद उसे बेहद ही खुशी हो रही है. प्रीति का सपना है कि वह भारतीय सेना में शामिल हो और देश की सेवा कर सके. स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश शुक्ला ने कहा कि प्रीति ने स्कूल मान सम्मान बढ़ाया है. चक में रहने वाले और विधायक प्रतिनिधि उदेश यादव ने बताया कि यह बड़ी बात है कि जिस स्कूल को कभी नक्सलियों ने उड़ाया था उसा स्कूल की लड़की आज बोर्ड के रिजल्ट में जिला टॉपर हुई है. आज चक की तस्वीर बदल रही है और यहां की प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है.