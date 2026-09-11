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अमरोहा में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत; परिजनों ने गांव के युवक पर लगाए गंभीर आरोप

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अमरोहा में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत.
अमरोहा में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 2:37 PM IST

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अमरोहा: गजरौला थाना क्षेत्र में हाईस्कूल की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई है. परिजनों ने गांव के ही युवक पर छात्रा को लगातार परेशान करने और उससे बातचीत करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

परिजनों के अनुसार, छात्रा हाईस्कूल में पढ़ाई कर रही थी और स्कूल आने-जाने के दौरान उसे कथित रूप से परेशान किया जाता था. आरोप है कि युवक छात्रा पर बातचीत करने का दबाव बनाता था. छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी थी. इसके बाद परिवार ने मामले को लेकर आरोपी पक्ष से शिकायत की.

परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी के भाई से छात्रा को परेशान किए जाने की शिकायत की तो उसने परिजनों के साथ गाली-गलौज की और धमकी दी. परिवार का कहना है कि शिकायत के बावजूद छात्रा को परेशान किए जाने का सिलसिला नहीं रुका. इसके बाद छात्रा की मौत हो गई.

छात्रा की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

गजरौला प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि छात्रा की मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस छात्रा के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी गंभीरता से जांच कर रही है.

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