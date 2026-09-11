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अमरोहा में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत; परिजनों ने गांव के युवक पर लगाए गंभीर आरोप

अमरोहा: गजरौला थाना क्षेत्र में हाईस्कूल की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई है. परिजनों ने गांव के ही युवक पर छात्रा को लगातार परेशान करने और उससे बातचीत करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

परिजनों के अनुसार, छात्रा हाईस्कूल में पढ़ाई कर रही थी और स्कूल आने-जाने के दौरान उसे कथित रूप से परेशान किया जाता था. आरोप है कि युवक छात्रा पर बातचीत करने का दबाव बनाता था. छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी थी. इसके बाद परिवार ने मामले को लेकर आरोपी पक्ष से शिकायत की.

परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी के भाई से छात्रा को परेशान किए जाने की शिकायत की तो उसने परिजनों के साथ गाली-गलौज की और धमकी दी. परिवार का कहना है कि शिकायत के बावजूद छात्रा को परेशान किए जाने का सिलसिला नहीं रुका. इसके बाद छात्रा की मौत हो गई.