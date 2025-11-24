ETV Bharat / state

जशपुर में 9वीं की छात्रा ने दी जान, प्रिंसिपल पर बैड टच का आरोप, पुलिस ने लिया एक्शन

पुलिस को घटनास्थल से एक पत्र बरामद हुआ है. पुलिस इस पत्र के आधार पर जांच कर रही है. इस पत्र में बैड टच से जुड़े आरोपों का जिक्र छात्रा ने किया है. जिला प्रशासन ने पत्र की जांच कर आगे की कार्रवाई की है.

जशपुर: जशपुर बगीचा थाना क्षेत्र में एक स्कूल की छात्रा ने सोमवार को जान दे दी. पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि छात्रा ने स्कूल कैंपस के स्टडी रूम में यह कदम उठाया. इस घटना के बाद जशपुर जिला प्रशासन और जशपुर पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल का संचालन ग्रामीण शिक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है. समिति के अध्यक्ष इलियास कुजूर हैं और स्कूल के प्राचार्य स्कूल को संचालित करते हैं. स्कूल का पंजीयन 1 जुलाई 1986 को हुआ था.

जांच में हुए चौकाने वाले खुलासे

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि स्कूल परिसर में हॉस्टल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. बच्चों के माता–पिता की सहमति के आधार पर वहां रखा गया था, लेकिन हॉस्टल संचालन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी.

9वीं कक्षा की बच्ची ने हॉस्टल में जान दी है. पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच चल रही है. जांच के बाद ही घटना के कारण का पता चल पाएगा-प्रदीप राठिया, एसडीएम, बगीचा

सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल गोवासी में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं. कुल 124 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें से 22 छात्र और 11 छात्राएं स्कूल परिसर में अवैध रूप से संचालित हॉस्टल में रह रही थीं. स्कूल के सभी दस्तावेज जप्त कर लिए गए हैं. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी- अजय सिंह, सहायक आयुक्त, जशपुर

जशपुर के एसएसपी ने क्या कहा

जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि जिले के एक निजी स्कूल में एक बच्ची ने जान दी है. इस सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. छात्रा के पास से एक पत्र मिला है. जिसमें आपत्तिजनक बात सामने आई है. आरोपी प्राचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

अगर आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है, तो कोई न कोई है जो आपकी बात सुनने के लिए हमेशा मौजूद है. स्नेहा फ़ाउंडेशन को कॉल करें - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) पर कॉल करें.

