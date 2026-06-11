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रांची में पश्चिम बंगाल की छात्रा की मौत, लालपुर के हॉस्टल में रह कर रही थी पढ़ाई

रांची में हॉस्टल की बिल्डिंग से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गयी है.

Girl student died after falling from hostel building in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 9:13 PM IST

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रांचीः राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र में हॉस्टल के बिल्डिंग के चौथे माले से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई है. इसकी जानकारी मिलने के बाद लालपुर पुलिस अपनी जांच में जुट गई है. हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर पुलिस की जांच चल रही है.

क्या है पूरा मामला

रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित लोहराकोचा में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा की गुरुवार की शाम हॉस्टल के छत से गिरने की वजह से मौत हो गई है. हॉस्टल संचालक के द्वारा मामले की जानकारी लालपुर पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचे आवश्यक जांच कर छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच भी करवाई गई है. प्रारंभिक जांच में मामला हादसा का लग रहा है हालांकि पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है.

पश्चिम बंगाल के कुल्टी के रहने वाली थी छात्रा

लालपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्रा पश्चिम बंगाल के कुल्टी की रहने वाली थी. लालपुर इलाके में स्थित गर्ल्स हॉस्टल में वह रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी.

मिर्गी के दौरे आते थे लड़की को

रांची के लालपुर थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिंह ने बताया कि हॉस्टल के चौथे माले से गिरकर गायत्री नाम की छात्रा की मौत हो गई है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि लड़की को मिर्गी के दौरे आते थे. हॉस्टल में आने से पहले परिजनों के द्वारा जो फॉर्म भर गया था उसमें गायत्री की इस बीमारी के बारे में भी बताया गया है. लालपुर पुलिस के अनुसार फिलहाल मामले की गहराई से तफ्तीश चल रही है. मृतक छात्रा के परिजनों को भी मामले की जानकारी दी गई है उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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