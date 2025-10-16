ETV Bharat / state

दो दिन बाद कब्र से निकाला गया छात्रा का शव, ग्रामीणों ने दी थी पुलिस को जानकारी

पलामू: जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के होटवार स्थित कब्रिस्तान से दो दिनों बाद बीए की छात्रा का शव बाहर निकाला गया है. छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दिए बिना शव को दफना दिया था. इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि एक लड़की ने होटवार गांव में आत्महत्या की है और परिजनों ने उसे दफना दिया है.

शव को कब्रिस्तान से क्यों निकाला गया बाहर

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार को दंडाधिकारी की मौजूदगी में छात्रा के शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाला. पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक युवक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि युवक ने छात्रा को आत्महत्या के लिए दबाव बनाया. जिसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली. इधर, दंडाधिकारी की मौजूदगी में कब्रिस्तान से शव को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया.

ग्रामीणों ने दी थी पुलिस को जानकारी