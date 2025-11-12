ETV Bharat / state

MBBS में नामांकन लेने वाली छात्रा का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी, धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की तैयारी

धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एसटी कोटे से नामांकन के लिए पहुंची एक छात्रा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है. यही नहीं जाति प्रमाण पत्र की सत्यता के लिए, उसने जो प्रबंधन को अपना शपथ पत्र दिया था, वह भी फर्जी निकला. मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रा के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है.

शक के घेरे में आया छात्रा का जाति प्रमाण

दरअसल, 8 नवंबर में सुचारिता दत्ता नाम की एक छात्रा, एसटी कोटे से नामांकन के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची थी. उसके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज को दिया गया गया था, प्रबंधन को उस पर शंका हुई. जिसके बाद छात्रा से शपथ पत्र मांगा गया. शपथ पत्र के माध्यम से उसने अपनी जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया. शपथ पत्र गोड्डा सीओ के दफ्तर से बना था. प्रबंधन को शंका होने के बाद जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात गोड्डा सीओ को भेजे गए. जांच पड़ताल के बाद गोड्डा सीओ ने मेल के जरिए प्रबंधन को जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र दोनों फर्जी होने की जानकारी साझा की.

जानकारी देते प्रभारी प्राध्यापक डॉ. गणेश कुमार (Etv bharat)