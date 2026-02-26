ETV Bharat / state

जींद पुलिस की अनोखी पहल: कॉलेज छात्रा बनाया एक दिन के लिए थाना प्रभारी

जींद: पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की गई. दरअसल, महिला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मोनिका के नेतृत्व में प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की छात्रा ओजशी को एक दिन के लिए थाना प्रभारी (एसएचओ) की जिम्मेदारी सौंपी गई. यह अनूठी पहल युवाओं, खासकर छात्राओं और महिलाओं में पुलिस कार्य प्रणाली और न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई.

छात्रा ने समझी थाना की कार्यप्रणाली: इस खास पहल से छात्रा ने महिला थाना की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा. उन्होंने देखा कि थाने में किस प्रकार के प्रकरण दर्ज होते हैं और पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराध जैसे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, साइबर उत्पीड़न, बच्चों से संबंधित अपराध जैसे बाल शोषण, बाल विवाह, गुमशुदगी, ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामलों में कैसे त्वरित कार्रवाई करती है. छात्रा ने संवाद के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज की संरक्षक और सहयोगी भी है.

कॉलेज छात्रा बनाया एक दिन के लिए थाना प्रभारी (ETV Bharat)

थाना डर नहीं, सुरक्षा का केंद्र: इस बारे में महिला थाना प्रभारी मोनिका ने बताया कि, "इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, खासकर छात्राओं और युवाओं को यह समझाना था कि थाना एक डर का स्थान नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है. छात्रा द्वारा स्वयं एक दिन की जिम्मेदारी निभाने से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है. इस अवसर पर थाना परिसर में आई शिकायतों को सुना गया, समझा गया और त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया."