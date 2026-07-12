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स्कूल से लौटी तो उजड़ चुका था घर, निगम की कार्रवाई में मेधावी छात्रा के सपनों पर चला बुलडोजर

रांची नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक छात्रा का अशियाना छीना.

ANTI ENCCROACHMENT DRIVE IN RANCHI
किताबों की ओर देखती छात्रा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 4:00 PM IST

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रांची: नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान ने एक ऐसे परिवार की जिंदगी बदल दी, जिसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके बच्चों के सपने थे. उर्सलाइन स्कूल की दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली मेधावी छात्रा लक्ष्मी मुंडा शनिवार सुबह रोज की तरह स्कूल गई थी. लेकिन जब दोपहर में वह पढ़ाई कर वापस घर लौटी तो उसके सामने ऐसा मंजर था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. जिस घर से वह सुबह स्कूल गई थी, वहां अब सिर्फ मलबा, टूटी दीवारें और बिखरा सामान बचा था. नगर निगम की कार्रवाई में न सिर्फ उसका आशियाना, बल्कि परिवार की छोटी-सी दुकान भी ध्वस्त हो चुकी थी.

लगातार हो रही बारिश ने परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. घर टूटने के बाद लक्ष्मी का परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है. उसके स्कूल बैग में रखी किताबें, कॉपियां और पढ़ाई का जरूरी सामान बारिश में भीगकर खराब हो गई. वैज्ञानिक बनने का सपना देखने वाली लक्ष्मी अब अपने भविष्य को लेकर चिंता में है. उसका कहना है कि वह पढ़-लिखकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलना चाहती थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि बिना घर और पढ़ाई के साधनों के वह अपने सपनों को कैसे पूरा करेगी.

जानकारी देते परिजन और छात्रा (ईटीवी भारत)

गुहार के बावजूद घर पर चलता रहा बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्य घर बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन बुलडोजर चलता रहा. घर के साथ दुकान भी टूट जाने से परिवार के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है. परिवार का कहना है कि यही दुकान उनकी आय का मुख्य साधन था और इसी से बच्चों की पढ़ाई व घर का खर्च चलता था. लक्ष्मी की मां सरिता मुंडा इस घटना से गहरे सदमे में हैं.

कार्रवाई के दौरान बार बार बेहोश होती रही छात्रा की मां

परिजनों के अनुसार कार्रवाई के बाद से वह कई बार बेहोश हो चुकी हैं. रोते हुए उन्होंने बताया कि उनकी मां भी वर्षों से मोरहाबादी रजिस्ट्री ऑफिस के सामने रहती थी और लक्ष्मी का जन्म भी इसी घर में हुआ था. उन्होंने कहा यही उनका घर था, यही उनकी दुनिया थी. अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा. रहने के लिए दूसरी जमीन नहीं है. समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों के साथ रात कहां गुजारे और उनका भविष्य कैसे बचाए.

ANTI ENCCROACHMENT DRIVE IN RANCHI
बच्ची की किताब समेटती मां (ANTI ENCCROACHMENT DRIVE IN RANCHI)

भींगती किताबों की ओर निहारती रही लक्ष्मी

मलबे के बीच एक ओर सरिता मुंडा अपने टूटे घर को निहार रही थीं, तो दूसरी ओर लक्ष्मी भीग चुकी किताबों और कॉपियों को समेटने की कोशिश कर रही थी. आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी इस दृश्य को देखकर नम हो गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी परिवार की जिंदगी इस तरह प्रभावित न हो.

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