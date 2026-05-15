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हरिद्वार में युवती ने युवक पर जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़, ऑटो में जबरन फोटो खींचने का आरोप

हरिद्वार: बहादराबाद क्षेत्र के काली मंदिर चौक क्षेत्र में ऑटो में सफर कर रहे एक युवक की हरकत से गुस्साई युवती ने बीच सड़क हंगामा कर दिया. युवती ने युवक पर जबरन फोटो खींचने का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी. जिससे माहौल गरमा गया. वहीं, युवक के माफी मांगने और फोटो डिलीट करने के बाद युवती का गुस्सा शांत हुआ.

ऑटो में सफर करते वक्त युवक ने खींच डाले फोटो: जानकारी के मुताबिक, एक युवती ऑटो में सफर कर रही थी. तभी बहादराबाद क्षेत्र में काली मंदिर चौक के पास उसी ऑटो में बैठा एक युवक अपने मोबाइल फोन से उसकी फोटो खींचने लगा. शुरुआत में युवती को युवक की हरकत पर शक हुआ हुआ, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि युवक उसकी तस्वीरें ले रहा है, तो उसने तत्काल विरोध जताया.

युवती ने युवक के बाल पकड़कर जड़ डाले कई थप्पड़: बताया जा रहा है कि युवती ने तुरंत ऑटो रुकवाया और युवक को बाहर निकालकर विरोध दर्ज कराया. इतना ही नहीं गुस्साई युवती ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और बीच सड़क पर उसकी जमकर धुनाई भी कर दी. हिम्मत जुटाकर अकेली युवती ने युवक के बाल पकड़कर कई थप्पड़ जड़ डाले. बीच सड़क पर हंगामा होते देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.