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रेवाड़ी में 14 साल की बच्ची से रेप, आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस

रेवाड़ी में 14 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Girl Raped in Rewari
Girl Raped in Rewari (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 11:19 AM IST

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रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 14 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है. रेप का आरोप गांव के ही युवक पर लगा है. बच्ची की मां ने बताया कि आरोपी ने जंगल में ले जाकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. लड़की जब घर पहुंची, तो घबराई हुई थी. लड़की की मां ने जब उससे पूछा तो पीड़िता ने सारी सच्चाई अपनी मां को बता दी. जिसके बाद बच्ची ने रेवाड़ी पुलिस को शिकायत दी. बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

रेवाड़ी में नाबालिग से रेप: झज्जर की रहने वाली महिला ने बताया कि वो कई सालों से रेवाड़ी जिले में रह रही है. फिलहाल वो राजस्थान की एक कंपनी में काम करती है. बीते दिन वो अपनी 14 साल की बेटी को घर छोड़कर कंपनी में ड्यूटी पर गई थी. ड्यूटी से वापस लौटी, तो बेटी घर नहीं मिली. जब बेटी घर पहुंची, तो वो डरी हुई थी. महिला ने बताया है कि वीरू नाम का एक लड़का उसे बहला फुलाकर अपने साथ गांव से बाहर जंगल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया. बेटी की मां ने तुरंत प्रभाव से थाना में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई. खोल थाना पुलिस ने तुरंत प्रकार से कार्रवाई करते हुए पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी: रेवाड़ी डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि "एक महिला ने थाने में आकर शिकायत देकर बताया था कि वो कंपनी में गई थी. जब वापस आई तो उसकी बेटी घर नहीं मिली. थोड़ी देर बाद जब बेटी आई, तो उसने अपनी साथ हुई घटना के बारे में बताया. आरोपी के खिलाफ पोस्ट एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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