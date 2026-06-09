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अमरोहा में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी का घर बुलडोजर से ढहाया

चंद घंटो में पुलिस ने आरोपी फरमान के घर को बुलडोजर से किया जमींदोज.

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अमरोहा पुलिस ने रेप के आरोपी का घर बुलडोजर से ढहाया. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:43 AM IST

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अमरोहा: जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप करने के आरोपी फरमान के घर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया. पुलिस जब आरोपी को पकड़ने उसके घर पर पहुंची थी तो परिवार वालों ने उसे घर में छुपा दिया था. इसके बाद पुलिस और प्रशासन के द्वारा जब मकान की पैमाइश की गई तो अवैध मिला. इसके बाद राजस्व विभाग ने आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहा दिया. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा.


पुलिस के मुताबिक थाना रहरा क्षेत्र में देर शाम 8 वर्षीय दलित के साथ फरमान नाम के आरोपी ने घिनौनी हरकत की थी. मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी वहां से आरोपी फरमान गुजर रहा था. वह बच्ची को बहला फुसलाकर बैलगाड़ी में बैठाकर ले गया. इसके बाद उसने मासूम के साथ रेप किया.


वारदात के बाद मासूम बच्ची लहूलुहान अवस्था में रोती हुई घर आई. उसे देखते ही घर वाले हैरान रह गए. बच्ची ने पूरी बात घर वालों को बताई. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे. घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया.


पुलिस ने चंद घंटो में आरोपी फरमान के घर पर बुलडोजर चलवा दिया. आरोपी फरमान घटना कों अंजाम देने के बाद मौके से फरार हों गया था. उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि रहरा थाना क्षेत्र की मासूम बच्ची से रेप और एससी एक्ट में नामजद आरोपी फरमान अली (20) के खिलाफ कार्रवाई की जा रीह है. उसे पकड़ने के लिए टीमें लगी हैं. सूचना मिली थी परिजनों ने उसे घर में छुपा लिया था. राजस्व विभाग की टीम ने जांच के बाद बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल किया है. जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा.

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