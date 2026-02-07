ETV Bharat / state

शादी में जा रही किशोरी की सड़क हादसे में मौत, भाई-भाभी घायल, भाभी की हालत नाजुक

कानपुर: सजेती थाना क्षेत्र के बरीपाल में शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्राली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक के पीछे बैठी 16 वर्षीय किशोरी राजा की मौके पर मौत हो गई. बाइक चला रहा मृतक का भाई प्रियांशु (25) और पत्नी पूनम (22) गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.



थाना प्रभारी अनुज भारती के मुताबिक मृतक किशोरी कानपुर देहात के पुखरायां स्थित कल्ला गांव निवासी राजेश सचान की बेटी थी. वर्तमान में अपनी ननिहाल सिधौल आई थी. घटना के समय वह अपने मौसेरे भाई प्रियांशु और भाभी के साथ घाटमपुर अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने जा रही थी.



हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद थाना प्रभारी अनुज भारती ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज घायलों को तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया, जहाँ पूनम की हालत को नाजुक देखते हुए डाक्टरों ने हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.

ग्रामीणों के अनुसार, लोहे का गार्टर लादकर मुख्य मार्ग के बजाय टोल टैक्स बचाने के लिए गांव के अंदर से जा रही ट्राली ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से भारी वाहन इन मार्गों का उपयोग कर रहें हैं, जिससे सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं और आए दिन हादसे भी हो रहे हैं.