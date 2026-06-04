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कानपुर में युवती की हत्या, शव को बुलंदशहर में फेंका, पुलिस ने अस्पताल संचालक समेत तीन को किया गिरफ्तार

युवती ने अस्पताल संचालक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. जेल जाने के डर से आरोपी ने दोस्तों के साथ हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; kANPUR POLICE)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 8:45 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 9:23 PM IST

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कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र से 21 मई को लापता हुई युवती की हत्या गला घोंट कर की गई थी. इसके बाद आरोपियों ने शव को बुलंशहर ले जाकर फेंक दिया. मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. युवती की हत्या उन्नाव के उत्तम हॉस्पिटल के संचालक देवकांत उत्तम ने अपने साथियों अजीत सिंह और विवेक पटेल के साथ मिलकर की थी.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, 24 मई को पीड़िता की मां ने बर्रा थाना में बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया था. उन्होंने दो आरोपी देवकांत उत्तम और विवेक पटेल के खिलाफ तहरीर दी थी. पुलिस युवती की तलाश कर रही थी. दूसरे जिलों से भी संपर्क किया गया. पता चला बुलंदशहर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश 23 मई को मिली थी.

पुलिस ने हत्या कांड का किया खुलासा. (Video Credit; kANPUR POLICE)

कानपुर पुलिस की एक टीम बुलंदशहर गई और हुलिया के आधार पर पहचान की गई. पुष्टि करने के लिए युवती के परिजनों को भी थाने बुलाया गया. युवती की मां और भाई ने कलावा और ज्वेलरी से बेटी की पहचान की. मामले में मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी अजीत सिंह को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में अजीत सिंह ने पूरा राज खोल दिया.

इसके बाद उत्तम हॉस्पिटल के संचालक देवकांत उत्तम और विवेक पटेल को पकड़ा गया. पूछताछ में देवकांत उत्तम ने बताया, 19 मई को युवती ने उन्नाव की सदर कोतवाली में उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. इससे वह डर गया था, उसे लगा कि जेल जाना पड़ेगा. उत्तम ने 21 मई को युवती को बर्रा बाइपास पर बुलाया और स्कॉर्पियो में बैठा लिया. उसके साथ अजीत सिंह और विवेक पटेल भी मौजूद थे.

सचेंडी के पास कार में रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी. फिर उन्नाव आ गए. उत्तम कार से उतर गया. अजीत और विवेक शव को लेकर गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते बुलंदशहर ले गए. जगदीशपुर थाना क्षेत्र में खाली बगिया के पास कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में शव को फेंक दिया.

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Last Updated : June 4, 2026 at 9:23 PM IST

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