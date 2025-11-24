ETV Bharat / state

गोरखपुर में युवती की निर्मम हत्या; शादी समारोह के दौरान बाथरूम में खून से सनी मिली लाश, इसी साल हुई थी शादी

शिवानी की फाइल फोटो. ( Etv Bharat )

गोरखपुर: जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल रसूलपुर नंबर दो स्थित लक्ष्मीपुर गांव में रविवार की देर रात बाथरूम में खून से सनी एक नवविवाहिता की लाश मिली है. सूचना पर पहुंची झंगहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. युवती की इसी साल शादी हुई थी. झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर दो स्थित लक्ष्मीपुर में स्व. राधेश्याम निषाद की 20 वर्षीय बेटी शिवानी अपने चचेरी बहन की शादी में सम्मिलित होने शुक्रवार को अपने ससुराल देवरिया से मायके आई थी. रविवार को शिवानी के चचेरी बहन की शादी थी. शादी समारोह कार्यक्रम गांव से लगभग 200 मीटर दूर स्थित नए घर से संपन्न हुआ. शिवानी अपने मां व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गई थी. जंगल रसूलपुर नंबर दो में युवती की हत्या. (ETV Bharat) परिजनों के मुताबिक, काफी रात होने के बाद शिवानी वापस घर चली आई. परिवार के लोग जब घर वापस आए तो शिवानी उन्हें घर में नहीं मिली, उसकी घरवालों ने तलाश शुरू किया. इस दौरान घर के बगल में स्थित खेत में बने बाथरूम में शिवानी की खून से लथपथ लाश मिली. घरवालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा के साथ उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.