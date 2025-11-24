गोरखपुर में युवती की निर्मम हत्या; शादी समारोह के दौरान बाथरूम में खून से सनी मिली लाश, इसी साल हुई थी शादी
देवरिया से अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने आई थी, हत्या किसने की अभी तक नहीं चला पता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 1:58 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 2:15 PM IST
गोरखपुर: जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल रसूलपुर नंबर दो स्थित लक्ष्मीपुर गांव में रविवार की देर रात बाथरूम में खून से सनी एक नवविवाहिता की लाश मिली है. सूचना पर पहुंची झंगहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. युवती की इसी साल शादी हुई थी.
झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर दो स्थित लक्ष्मीपुर में स्व. राधेश्याम निषाद की 20 वर्षीय बेटी शिवानी अपने चचेरी बहन की शादी में सम्मिलित होने शुक्रवार को अपने ससुराल देवरिया से मायके आई थी. रविवार को शिवानी के चचेरी बहन की शादी थी. शादी समारोह कार्यक्रम गांव से लगभग 200 मीटर दूर स्थित नए घर से संपन्न हुआ. शिवानी अपने मां व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गई थी.
परिजनों के मुताबिक, काफी रात होने के बाद शिवानी वापस घर चली आई. परिवार के लोग जब घर वापस आए तो शिवानी उन्हें घर में नहीं मिली, उसकी घरवालों ने तलाश शुरू किया. इस दौरान घर के बगल में स्थित खेत में बने बाथरूम में शिवानी की खून से लथपथ लाश मिली. घरवालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा के साथ उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मौके पर फारेंसिक टीम भी पहुंची और अपने स्तर से सबूत इकट्ठा करने में जुटी है. फिलहाल शिवानी की इस निर्मम हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. इसकी निर्मम हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी का माहौल बन गया है. लेकिन घटना के कारणों का अब तक कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है. बताया जा रहा है कि घटना के समय घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था सभी लोग शादी समारोह में सम्मिलित होने गए थे.
इस घटना की जानकारी मृतका के पति भीम को सुबह 4 बजे सोमवार को मिली. वह देवरिया से अपने ससुराल पहुंचा तो पत्नी की मौत से वह सन्न रह गया. उसकी शादी 9 मई 2025 को हुई थी. भीम ने बताया कि उसकी पत्नी की हत्या कौन और क्यों किया, उसे कुछ पता नहीं लेकिन उसका खुलासा होना चाहिए.
एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह अभिमन्यु निषाद ने सूचना दी कि उसकी बहन को कुछ लोगों ने मारपीट दिया है, जो घायलावस्था में पड़ी है. घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मुकदमा दर्ज करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.
