ETV Bharat / state

पुष्पा हत्याकांड: 9 महीने लापता युवती का मिला कंकाल, प्रेमी ने की थी हत्या, थाना प्रभारी समेत 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बोकारो: जिले के पिंडाराजोरा थाना क्षेत्र से करीब नौ महीने पहले लापता हुई 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. चाकुलिया पंचायत के मधुटांड़ जंगल से पुलिस ने युवती का कंकाल बरामद किया है. यह बरामदगी मुख्य आरोपी दिनेश कुमार महतो की निशानदेही पर की गई.

बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका पुष्पा कुमारी और आरोपी दिनेश महतो के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि पुष्पा लगातार शादी का दबाव बनाए जाने से वह मानसिक रूप से परेशान था और इसी कारण उसने हत्या की साजिश रची.

एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि घटना के दिन पुष्पा कुमारी चास कॉलेज में स्नातक में नामांकन के लिए पहुंची थी. पूर्व नियोजित योजना के तहत दिनेश महतो भी वहां पहुंचा और बातचीत के बहाने उसे कॉलेज के पीछे करीब डेढ़ किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में ले गया. जहां उसने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया. लौटते समय उसने खून से सना चाकू रास्ते में फेंक दिया.

जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर SIT टीम ने घटनास्थल से मृतका के कपड़े, बालों के अवशेष, हड्डियों के टुकड़े और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया. इस मामले में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका सामने आने पर पुलिस अधीक्षक ने पिंडाराजोरा थाना प्रभारी अभिषेक रंजन समेत कुल 28 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की विभागीय जांच जारी है.