उन्नाव में बहन की हत्या करने वाला भाई गिरफ्तार, अपहरण की झूठी कहानी रची थी
एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बहन की हत्या के आरोप में उसके भाई अजय पुत्र रामनरेश बुझवा (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : February 19, 2026 at 5:05 PM IST
उन्नाव: उन्नाव जिले के थाना दही क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी. उन्नाव पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बहन की हत्या के आरोप में उसके भाई अजय पुत्र रामनरेश बुझवा (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है.
उसकी निशानदेही पर युवती का शव बरामद कर लिया गया है. मामला 18 फरवरी 2026 का है.
विदाई के बाद रची साजिश: ग्राम तारगांव, थाना दही निवासी रामनरेश पुत्र स्वर्गीय होरीलाल ने थाना दही में तहरीर देकर सूचना दी कि उनकी 24 वर्षीय पुत्री का विवाह रिंकू उर्फ रमाकांत निवासी कछियनखेड़ा, थाना फतेहपुर चौरासी के साथ हुआ था. उन्होंने बताया कि बेटी की विदाई के लिए अपने पुत्र अजय (22 वर्ष) को ई-रिक्शा देकर ससुराल भेजा था. अजय उसी दिन बहन को लेकर घर लौट रहा था.
अपहरण की झूठी कहानी रची: रामनरेश के अनुसार रात करीब 10:15 बजे अजय घर अकेला पहुंचा और बताया कि बाजार खेड़ा के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी ई-रिक्शा रोक ली थी. आरोपी ने दावा किया कि बदमाशों ने उसे कुछ खिला दिया और उसकी बहन का अपहरण कर ले गए.
दो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई थी: इस सूचना पर थाना दही में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वाट, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने अजय से गहन पूछताछ की, जिसमें उसके बयान संदिग्ध पाए गए.
भाई ने कबूल किया अपना जुर्म: पुलिस के सख्त पूछताछ करने पर अजय टूट गया और सच्चाई कबूल कर ली. अजय ने बताया कि उसका अपनी बहन से घरेलू बातों को लेकर अक्सर विवाद होता था. इसी रंजिश और ईर्ष्या के चलते उसने रास्ते में सुनसान स्थान पर बहन का शॉल से गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को जंगल में छिपा दिया और घर पहुंचकर अपहरण की झूठी कहानी सुना दी.
पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई: पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवती का शव जंगल से बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही हत्या में प्रयुक्त शॉल और घटना में इस्तेमाल ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया गया. मामले में हत्या की बढ़ोत्तरी की गई है. गिरफ्तार अभियुक्त अजय को विधिक कार्रवाई के बाद अब न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.
