जिम के अंदर मिली 18 वर्षीय युवती की लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, करनाल पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

करनाल के घरौंडा की जिम में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. जिम में काम करने वाले युवक पर हत्या का आरोप है.

March 7, 2026

करनाल: घरौंडा स्थित तकिया मार्केट में सरदार जलेबी वाले की दुकान के सामने स्थित एक जिम में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब अंदर एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. देखते ही देखते इलाके में भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. सूचना मिलते ही घरौंडा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिजनों ने जिम में काम करने वाले युवक पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

करनाल में जिम में मिला युवती का शव: मृतका की पहचान 18 वर्षीय पूनम के रूप में हुई है, जो घरौंडा के सिकलीगर एरिया की रहने वाली थी. युवती की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग और समाज के लोग मौके पर पहुंच गए. घटना को लेकर लोगों में भारी रोष देखा गया. स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका: मृतका के चाचा का आरोप है कि सागर नाम के युवक ने युवती की हत्या की है. सागर घरौंडा का रहने वाला है. वो अपने नाना के घर पर रहता है और जिम में काम करता है. उनका कहना है कि शुक्रवार को करीब 12 बजे सागर ही पूनम को जिम के अंदर लेकर गया था. आरोप है कि वहीं उसने युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी.

शाम को मिली मौत की खबर: परिजनों के अनुसार उन्हें करीब शाम 4 बजे इस घटना की जानकारी मिली. मृतका के चाचा का कहना है कि जिम संचालक जोनी सरदार ने फोन कर बताया कि उनकी लड़की को सागर ने मार दिया है और आरोपी युवक को पकड़कर कमरे में बंद कर रखा है. इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई.

पिता को देर शाम लगा सदमा: मृतका के पिता ताला-चाबी का काम करते हैं और फेरी लगाकर परिवार का गुजारा करते हैं. वो शाम करीब 6 बजे घर लौटे, तब उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर मिली. परिवार के मुताबिक पूनम की मां नहीं है और घर में उसका एक भाई है.

दो युवतियों पर भी उठे सवाल: मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि जिम में दो लड़कियां भी मौजूद थीं, जो रोज उनकी बेटी को घर से बुलाकर अपने साथ ले जाती थीं. उनका कहना है कि अब उन लड़कियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष उन्हें धमकी दे रहा है. मृतका के परिजनों के अनुसार शुक्रवार को करीब 12 बजे उसकी बहन घर से निकली थी. दो लड़कियां उसे अपने साथ लेकर गई थीं. जब उसने पूछा कि कहां जा रही है, तो उसने बताया कि पास में घूमने जा रही है. बाद में पता चला कि वह जिम के अंदर मृत हालत में पड़ी है.

पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही घरौंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया. मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. घरौंडा थाना के एसआई राजकुमार ने बताया कि "युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है. परिजनों की शिकायत के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

संपादक की पसंद

