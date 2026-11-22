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ब्लाइंड मर्डर केस: दो टैटू से खुलेंगे युवती के खौफनाक कत्ल का राज, कूड़े के ढेर से मिली थी बोरे में बंद लाश

अज्ञात युवती का शव मिलने के बाद गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत 18 नवंबर को जामुनवाला के जंगल में बोरे में मिला अज्ञात युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी शिनाख्त करना है. इसके लिए पुलिस की आठ टीमें लगी हुई हैं, जो सीसीटीवी, सर्विलांस और पूछताछ का काम कर रही है. साथ ही पुलिस हॉस्टलों में रहने वाली युवतियों का रिकॉर्ड खंगालने से लेकर शरीर पर बने दो टैटू के जरिए पहचान तलाशने में जुटी है. लेकिन घटना के चार दिन बाद भी अज्ञात युवती की पहचान नहीं हो सकी है.

18 नवंबर को जामुनवाला के जंगल में कूड़े के ढेर के पास बोरे में अज्ञात युवती का शव मिला था. चेहरे और गले पर गहरी घाव थे और पुलिस का मानना है की हत्या कहीं और की गई और शव को यहां लाकर फेंका गया है.शुरुआती जांच में धारदार हथियार से गाल रेतकर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है.पिछले तीन दिन की जांच में यह पता नहीं चल पाया कि युवती कौन थी और उसे वहां तक कौन लाया है.