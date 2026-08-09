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बिहार में चलती कार में दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका

सिवान में चलती कार में दुष्कर्म की घटना हुई. अपराधियों ने दो छात्राओं को स्कूल से बुलाकर घटना को अंजाम दिया. रिपोर्ट-इमरोज अहमद

चलती कार में दुष्कर्म
चलती कार में दुष्कर्म (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 11:45 AM IST

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सिवान: बिहार के सिवान में चलती कार में लड़की से दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. अपराधियों ने पहले लड़की का अपहरण किया, फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामला जिले के महादेव अप थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. हालांकि सिवान एसपी अपहरण से इंकार करते हैं. कहा कि लड़की अपने मन से गयी थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.

घटना शनिवार की है. पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार एसपी पुरन कुमार झा ने बताया कि, पीड़िता ने शनिवार को बम हाईस्कूल पढ़ने आई थी. उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी. स्कूल के मुख्य गेट पर एक स्कॉर्पियो रूकती है, उसमें दोनों लड़कियां बैठ जाती है. आरोपी उसे पहले होटल ले जाता है, होटल से निकलने के बाद गाड़ी में जबरदस्ती छेड़छाड़ और रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है.

विरोध करने पर लड़कियों के साथ मारपीट भी की जाती है. पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने पर लड़कियों को सड़क किनारे एक खेत मे फेंक दिया जाता है. जब अचानक पीड़िता कि छोटी बहन को होश आया तो वह खेत मे अपने आप को देख कर हैरान थी.

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद इसकी सूचना 112 टीम को मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत उन लड़कियों को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया.

प्राइवेट पार्ट जख्मी: इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि एक लड़की के साथ मारपीट और जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की गई है, जिस्से उसका प्राइवेट पार्ट काफी जख्मी है. ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, जिसको लेकर दो दो टांके दिए गए हैं. फिलहाल लड़की की हालत खतरे बाहर बतायी गयी है. दूसरी लड़की के साथ भी मारपीट की गयी है.

किसने दिया घटना को अंजाम: पीड़िता की छोटी बहन ने बताया कि जब हम लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाया गया. उसके बाद जबर्दस्ती करने लगे. उसके बाद हम लोगों को नहीं पता क्या हुआ? अचानक रविवार की सुबह खेत मे होश आया. इसके बाद मैंने लोगों से सारी बातें बतायी हैं. पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी में किसी को नहीं पहचानती है.

क्या बोले एसपी?: इधर, सिवान एसपी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. स्कूल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है. ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. एसपी के अनुसार एक लड़की के साथ घटना को अंजाम दिया गया है. इसके बाद मारपीट कर दोनों को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया. पुलिस के अनुसार इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

"अपहरण नहीं हुआ है. अपनी मर्जी से गयी थी. रेप केस का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अभिषेक बरनवाल और उसका एक साथी जो सीवान के एक होटल में घटना को अंजाम दिए थे. आगे की कार्रवाई की जा रही है." -पुरन कुमार झा, एसपी, सिवान

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