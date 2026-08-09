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बिहार में चलती कार में दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका

सिवान: बिहार के सिवान में चलती कार में लड़की से दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. अपराधियों ने पहले लड़की का अपहरण किया, फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामला जिले के महादेव अप थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. हालांकि सिवान एसपी अपहरण से इंकार करते हैं. कहा कि लड़की अपने मन से गयी थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.

घटना शनिवार की है. पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार एसपी पुरन कुमार झा ने बताया कि, पीड़िता ने शनिवार को बम हाईस्कूल पढ़ने आई थी. उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी. स्कूल के मुख्य गेट पर एक स्कॉर्पियो रूकती है, उसमें दोनों लड़कियां बैठ जाती है. आरोपी उसे पहले होटल ले जाता है, होटल से निकलने के बाद गाड़ी में जबरदस्ती छेड़छाड़ और रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है.

विरोध करने पर लड़कियों के साथ मारपीट भी की जाती है. पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने पर लड़कियों को सड़क किनारे एक खेत मे फेंक दिया जाता है. जब अचानक पीड़िता कि छोटी बहन को होश आया तो वह खेत मे अपने आप को देख कर हैरान थी.

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद इसकी सूचना 112 टीम को मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत उन लड़कियों को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया.

प्राइवेट पार्ट जख्मी: इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि एक लड़की के साथ मारपीट और जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की गई है, जिस्से उसका प्राइवेट पार्ट काफी जख्मी है. ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, जिसको लेकर दो दो टांके दिए गए हैं. फिलहाल लड़की की हालत खतरे बाहर बतायी गयी है. दूसरी लड़की के साथ भी मारपीट की गयी है.

किसने दिया घटना को अंजाम: पीड़िता की छोटी बहन ने बताया कि जब हम लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाया गया. उसके बाद जबर्दस्ती करने लगे. उसके बाद हम लोगों को नहीं पता क्या हुआ? अचानक रविवार की सुबह खेत मे होश आया. इसके बाद मैंने लोगों से सारी बातें बतायी हैं. पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी में किसी को नहीं पहचानती है.