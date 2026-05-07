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चाईबासा में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, घर में घुसकर आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना को लेकर झींकपानी थाना के ही तीन युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार घटना करीब 10 से 12 दिन पहले की बताई जा रही है. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना के दिन वह सुबह घर में अकेली थी और साफ-सफाई का काम कर रही थी. इसी दौरान गांव के तीन युवक जबरन घर में घुस आए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

घटना के बाद आरोपियों ने किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी. डर और सामाजिक बदनामी के भय से युवती कई दिनों तक चुप रही. बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों के पूछने पर उसने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने ग्राम मुंडा और ग्रामीणों को मामले से अवगत कराया.

इसके बाद बुधवार को ग्रामीणों के सहयोग से झींकपानी थाना में तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई. वहीं, पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है. इस घटना के संबंध में झींकपानी थाना प्रभारी राजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है. संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.