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क्राइम,टेक्नोलॉजी और पुलिस: चलती बस में युवती से छेड़खानी और मारपीट, पीड़िता ने X पर मांगी मदद, दबोच लिए गए चार शोहदे

कानपुर से अहमदाबाद जा रही बस में युवती और महिला से अभद्रता पर आगरा पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन

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सलाखों के पीछे आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 1:49 PM IST

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Updated : April 28, 2026 at 2:10 PM IST

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आगरा: कानपुर से अहमदाबाद जा रही बस में सवार युवतियों के साथ सोमवार रात को छेड़छाड़ और मारपीट करने की घटना सामने आई हैं. पीड़ित ने बस चालक और कंडक्टर से मदद मांगी लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया. उसके बाद महिला ने मदद के लिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी. जिस पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट की रकाबगंज थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. बस में सफर करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया.

परेशान महिलाओं ने पुलिस से मांगी मदद

रकाबगंज थानाध्यक्ष निशामक त्यागी ने बताया कि सोमवार रात करीब दस बजे सूचना मिली थी कि कानपुर से अहमदाबाद जा रही बस में दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई है. पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और आगरा पुलिस ने मदद मांगी थी. जिस पर पुलिस टीम ने बस के नामनेर चौराहा पहुंचने पर उसको रुकवाई. इसके बाद बस में सफर कर रही पीडिता महिला और युवती से पूछताछ की.

सभी आरोपी सलाखों के पीछे

निशामक त्यागी ने बताया कि पीड़ितों ने अपने साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने की जानकारी दी. कहा कि आरोपी युवकों ने विरोध करने पर मारपीट की थी. जिस पर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया. बस के चालक, परिचालक के साथ ही अन्य सवारियों से भी बात की. इसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. जहां से उन सभी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है.

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Last Updated : April 28, 2026 at 2:10 PM IST

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