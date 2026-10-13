12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गर्भपात की दवा खिलाई, ब्लीडिंग होने के बाद हुआ खुलासा
चतरा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. बच्ची के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ है.
Published : October 13, 2026 at 11:18 AM IST
चतरा: जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां 12 वर्षीय बच्ची के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दो नाबालिगों को अभियुक्त बनाया है. पुलिस ने कथित तौर पर गर्भपात कराने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
गर्भवती होने पर खुला राज
मिली जानकारी के अनुसार, बच्ची को ब्लीडिंग और पेट में दर्द की शिकायत के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. मनीष लाल ने बच्ची के गर्भवती होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बच्ची का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है. इस मामले की जानकारी पुलिस को भी लिखित रूप से दी गई है.
मामले की जानकारी सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया. एसपी अनिमेष नैथानी और एसडीपीओ सन्नी वर्धन के निर्देश पर सीडब्ल्यूसी, सदर थाना और महिला थाना की टीम सदर अस्पताल पहुंची. टीम ने बच्ची और उसके परिजनों से मामले की जानकारी ली. सीडब्ल्यूसी की ओर से बच्ची और उसके माता-पिता की काउंसलिंग भी की गई.
गर्भपात की दवा दी गई
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्ची ने पूछताछ के दौरान गांव के ही एक युवक का नाम बताया है. आरोप है कि युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ यौन शोषण किया. बाद में गर्भवती होने की जानकारी सामने आने पर कथित तौर पर गर्भपात की दवा दी गई. इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसे ब्लीडिंग होने लगा. परिजन उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है.
सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष का बयान
सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष नर्मदेश्वर सिंह ने बताया कि बच्ची और उसके माता-पिता की काउंसलिंग के बाद परिजन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तैयार हुए हैं. सदर थाना में जीरो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे आगे की जांच के लिए लावालौंग थाना स्थानांतरित किया जाना है.
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने और एक आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. मामले में दो नाबालिगों को अभियुक्त बनाया गया है. वहीं, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो अधिनियम समेत संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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