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12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गर्भपात की दवा खिलाई, ब्लीडिंग होने के बाद हुआ खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

चतरा: जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां 12 वर्षीय बच्ची के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दो नाबालिगों को अभियुक्त बनाया है. पुलिस ने कथित तौर पर गर्भपात कराने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

गर्भवती होने पर खुला राज