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यमुनानगर में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्राएं बोली- 'बैड टच किया, अश्लील इशारे किए', पुलिस हिरासत में आरोपी

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में चौंकाने वाली घटना सामने आई. परीक्षा देने आई छात्राओं ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. यमुनानगर के मॉडल कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में सोमवार को दसवीं की परीक्षा हुई. इस दौरान सात छात्राओं ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

यमुनानगर में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप: छात्राओं ने बताया कि यमुनानगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो दसवीं कक्षा का आखिरी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने आई थी. दोपहर 12:30 से 3:30 बजे के बीच जब छात्राएं पेपर कर रहीं थीं, तब ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक ने सात छात्राओं के साथ 'बैड टच' किया और अश्लील हरकतें कीं. परीक्षा खत्म होते ही जब डरी-सहमी छात्राओं ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, तो परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया.

यमुनानगर में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप (Etv Bharat)

परिजनों ने किया हंगामा: परिजनों ने कहा "हम अपनी बेटियों को विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि वहां वो सुरक्षित हैं. अगर स्कूल के अंदर, परीक्षा देते समय भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें कहां भेजें? उस टीचर ने एक नहीं, सात लड़कियों के साथ बदतमीजी की है. हमें इंसाफ चाहिए और इस दरिंदे को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे."