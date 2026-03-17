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यमुनानगर में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्राएं बोली- 'बैड टच किया, अश्लील इशारे किए', पुलिस हिरासत में आरोपी

यमुनानगर के मॉडल कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में 10वीं की परीक्षा देने आई छात्राओं ने टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

Girl Molestation in Yamunanagar
Girl Molestation in Yamunanagar (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 10:49 AM IST

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यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में चौंकाने वाली घटना सामने आई. परीक्षा देने आई छात्राओं ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. यमुनानगर के मॉडल कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में सोमवार को दसवीं की परीक्षा हुई. इस दौरान सात छात्राओं ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

यमुनानगर में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप: छात्राओं ने बताया कि यमुनानगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो दसवीं कक्षा का आखिरी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने आई थी. दोपहर 12:30 से 3:30 बजे के बीच जब छात्राएं पेपर कर रहीं थीं, तब ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक ने सात छात्राओं के साथ 'बैड टच' किया और अश्लील हरकतें कीं. परीक्षा खत्म होते ही जब डरी-सहमी छात्राओं ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, तो परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया.

यमुनानगर में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप (Etv Bharat)

परिजनों ने किया हंगामा: परिजनों ने कहा "हम अपनी बेटियों को विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि वहां वो सुरक्षित हैं. अगर स्कूल के अंदर, परीक्षा देते समय भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें कहां भेजें? उस टीचर ने एक नहीं, सात लड़कियों के साथ बदतमीजी की है. हमें इंसाफ चाहिए और इस दरिंदे को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे."

आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग: एमसी संदीप धीमान ने कहा "ये घटना बेहद निंदनीय है. स्कूल को हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं, लेकिन आज इस हरकत ने पूरे शहर को शर्मिंदा कर दिया है. हमने पुलिस प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि जांच में कोई ढील ना बरती जाए और आरोपी अध्यापक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए."

पुलिस मामले की जांच में जुटी: यमुनानगर महिला पुलिस थाना एसएचओ शीलावंती ने कहा "हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि मॉडल कॉलोनी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई है. हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अध्यापक को हिरासत में ले लिया है. छात्राओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. कानून अपना काम कर रहा है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."

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