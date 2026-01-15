पूर्णिया सामूहिक दुष्कर्म कांड में अब तक 3 गिरफ्तार, रूह कंपा देने वाली उस रात की कहानी से उठेगा पर्दा!
पूर्णिया में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी समेत अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पढ़ें खबर-
Published : January 15, 2026 at 1:24 PM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के डगरूआ थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी में नामजद आरोपी समेत दो अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष की तलाश जारी है. यह घटना शनिवार रात बरियार चौक के पास एक गैरेज में हुई थी, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी.
आईजी विवेकानंद ने संभाली कमान: मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्णिया रेंज के आईजी विवेकानंद ने खुद कमान संभाली है. पदभार ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने पूर्णिया एसपी स्वीटी सेहरावत के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और मामले की विस्तृत जानकारी ली. आईजी ने साफ कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा. उन्होंने विशेष टीम को सख्त निर्देश दिए हैं.
एसपी स्वीटी सेहरावत की स्पेशल जांच टीम: एसपी स्वीटी सेहरावत ने घटना के बाद विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया, जिसकी निगरानी एसडीपीओ स्तर पर हो रही है. आईजी विवेकानंद ने टीम को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसमें शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी पर जोर दिया गया. पुलिस का कहना है कि यह मामला चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तेज जांच से सभी दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.
पीड़िता ने किया था पुलिस को फोन: पीड़िता नेवलाल चौक से घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसे जबरन कार में बैठाकर करीब 25 किलोमीटर दूर डगरूआ के एक गैरेज में ले गए. वहां पहले उसे जबरन शराब पिलाई गई, फिर डांस करवाया गया और बाद में सभी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया. शराब के नशे में धुत आरोपी के सोने पर पीड़िता ने साहस दिखाते हुए मुख्य आरोपी के फोन से डायल 112 पर कॉल किया और लोकेशन शेयर कर पुलिस को सूचित किया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: सूचना मिलते ही डगरूआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा और पीड़िता को बचाया. मुख्य आरोपी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया. बाद में छापेमारी में एक और आरोपी सहित दो अन्य को पकड़ा गये. प्राथमिकी में कुल छह नामजद हैं, जिनमें से पांच की पहचान हो चुकी है. पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं एक महिला देह व्यापार संचालिका को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
स्पीडी ट्रायल और कड़ी सजा का वादा: आईजी विवेकानंद ने जोर दिया कि इस जघन्य अपराध में स्पीडी ट्रायल करवाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. बिहार राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और एसपी से रिपोर्ट तलब की है.
"इस मामले में एक युवक को पहले ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था. इसी कड़ी में एक नामजद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं एक महिला देह व्यापार संचालिका को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जल्द ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी."-विवेकानंद, आईजी पूर्णिया
महिलाओं के लिए सुरक्षा अलर्ट और हेल्पलाइन: बिहार पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. किसी भी असुरक्षा या अप्रिय घटना की स्थिति में महिलाएं तुरंत डायल 112 पर कॉल करें. पुलिस का प्रयास है कि इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगे और पीड़िताओं को त्वरित न्याय मिले. इस मामले ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
