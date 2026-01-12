ETV Bharat / state

'जबरन शराब पिलायी, नाचने को कहा' बिहार में युवती से सामूहिक दुष्कर्म

शराब पिलाकर दुष्कर्म: आरोपियों ने युवती को एक गैरेज में ले गया. जहां सभी ने मिलकर शराब पी और युवती को भी पिलाई. इसके बाद सभी ने मिलकर युवती से डांस कराया. इससे भी मन नहीं भरा तो सभी ने मिलकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. सभी युवक शराब के नशे में थे.

क्या कहती हैं एसपी?: घटना की पुष्टि पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने की है. एसपी के अनुसार घटना के बाद युवती ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी. युवती ने बताया कि वह डगरुआ थाना क्षेत्र में अपने घर के पास खड़ी थी. इसी दौरान एक कार उसके पास आकर रूकी. कार से दो युवक उतरे और जबरन बैठा लिया.

6 युवकों ने दिया घटना को अंजाम: यह शर्मनाक घटना शनिवार की रात डगरुआ थाना क्षेत्र के बरियार चौक स्थित एक गैरेज में घटी. इस मामले में पुलिस ने लड़की के बयान पर 6 युवकों को आरोपी बनाया है, जिसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. लड़की को इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेजा गया है.

आरोपी के फोन से पुलिस को मिली खबर: एक युवक इतना नशे में था कि गैरेज में ही युवती के पास लेट गया और बांकी युवक मौके से फरार हो गए. जब मौजूद एक युवक नशे की हालत में बेहोश था, उसी वक्त युवती ने उसके फोन से डायल 112 को कॉल की और घटना की जानकारी दी. पुलिस लोकेशन ट्रैक पर जब पहुंची तो गैरेज बाहर से बंद था. ताला लगा हुआ था.

उप मुखिया का पति निकला आरोपी: पुलिस ताला तोड़ गैरेज के अंदर प्रवेश की तो युवती लहूलुहान पड़ी थी. उसके बगल में शराब के नशे में एक युवक पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. युवक की पहचान डगरुआ पंचायत की उप मुखिया के पति जुनेद कुमार के रूप में हुई. आरोपी उसी गैरेज का मालिक है, जहां घटना को अंजाम दिया.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: युवक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने युवती को गंभीर स्थिति में पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया. एसपी ने बताया कि पीड़िता के बयान पर 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इसमें एक को पकड़ा गया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

"पीड़िता आर्केस्टा में काम करती थी. पीड़िता के द्वारा आरोपी के फोन से पुलिस के 112 को घटना की जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है." - स्वीटी सहरावत, एसपी, पूर्णिया

महिला हेल्पलाइन नंबर: बिहार पुलिस महिला की सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है. सोशल मीडिया के माध्यम से भी महिला-पुरुषों को जागरूक किया जा रहा है. महिलाओं के साथ किसी भी अप्रिय घटना की शिकायत डायल 112 पर कर सकते हैं. किसी भी परिस्थिति में या असुरक्षित महसूस करने पर तुरंत मदद के लिए 112 डायल करें.

